Fruchtsäurepeeling - samtene Hautverfeinerung

Eine Fruchtsäurebehandlung reinigt die Haut. Abgestorbene Hautzellen werden entfernt, dadurch wird der Erneuerungsprozess angeregt. Leidet man unter Akne, unreiner Haut, Altersfältchen oder Pigmentflecken ist ein Fruchtsäurepeeling eine Methode, um das Hautbild zu verbessern.Eine schöne Haut steigert auch das Selbstbewusstsein, tut also der Seele gut. Das Peeling besteht aus Glycolsäure, die aus Zuckerrohr gewonnen wird. Diese wird in Form eines Peelings auf die Haut aufgetragen. Die Körnchen, die sich zusätzlich zur Fruchtsäure in der Creme befinden, sind meist gemahlene Mandeln. Die Körnchen sind dazu notwendig, dass sich die alten Hautzellen besser entfernen lassen.Nach dem Peeling reagiert die Haut manchmal mit einer leichten Rötung, die jedoch bald wieder verschwindet. Man sollte eine Feuchtigkeitscreme auftragen, die einen hohen Lichtschutzfaktor besitzt, denn nach einem Fruchtsäurepeeling ist die Haut besonders empfindlich und reagiert mit Sonnenbrand auf intensive Sonneneinstrahlung. Daher sollten auch Sonnenbäder vermieden werden. Die ideale Zeit, um eine Anwendung vornehmen zu lassen, sind das Frühjahr und der Herbst. Es sind mehrere Anwendungen notwendig, damit sich das Hautbild verbessert, Aknenarben sind reduziert und auch die Fältchen und Pigmentflecken sind nicht mehr so deutlich sichtbar.Das Fruchtsäurepeeling wird auch Chemical Peeling genannt. Die Säuren, die im Peeling enthalten sind, reduzieren die Dicke der Hornhautschicht, die Haut kann wieder Feuchtigkeit aufnehmen. Das wiederum erhöht die Spannkraft, die Haut wird geschmeidig und zart. Es muss nicht immer Chemie in dem Peeling enthalten sein, auch Zitronensäure, Weinsäure, Apfelsäure oder Milchsäure werden für das Fruchtsäurepeeling verwendet. Das Peeling sollte nur von einer Kosmetikerin oder einem Hautarzt durchgeführt werden. Wichtig ist es auch, dass man über eventuelle Nebenwirkungen ausreichend aufgeklärt wird. Eine Behandlung dauert zwischen 3 und 15 Minuten, so lange bleibt das Peeling auf dem Gesicht des Kunden, bevor es entfernt wird. Die Kundin kann die Behandlung zwischen 2 Sitzungen insofern unterstützen, als dass sie regelmäßig eine Fruchtsäurecreme aufträgt.