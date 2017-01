Frischer Look - entgiftende Lebensweise

Viele Dinge, die wir zu uns nehmen, belasten den Organismus. Durch eine entgiftende Lebens- und Ernährungsweise können wir den Körper in seinem natürlichen Bestreben, Schlacken und schädliche Ansammlungen auszuscheiden, unterstützen. Damit tragen wir nicht nur zu einem gesunden Körper und verbesserter Leistungsfähigkeit der Organe, sondern auch zu einem jugendlicherem Aussehen bei. Um dem Körper bei seinen Entgiftungsaufgaben zu helfen, ist vor allem die Anregung des Stoffwechsels und der Verdauung empfehlenswert.Das oberste Gesetz bei einer entgiftenden Lebensweise heißt: Trinken, trinken, trinken. Zwei bis drei Liter Flüssigkeit sollte man täglich zu sich nehmen, damit alle belastenden Stoffe aus dem Körper heraus gespült werden. Zu empfehlen sind Mineralwasser und Kräutertee sowie frisch gepresste Obst- oder Gemüsesäfte. Bestimmte Teesorten, beispielsweise Brennessel, Minze und Ingwer, förden die Ausscheidung von Giftstoffen.Bei einem heißen Bad entspannen sich Körper, Geist und Seele. Durch die Wärme des Wassers werden die Muskeln gelockert und Verspannungen gelöst. Gleichzeitig lösen sich auch Giftstoffe. Wer dem Badewasser basische Mineralsalze zufügt, unterstützt gleichzeitig die Entsäuerung des Körpers. Um die Durchblutung und den Stoffwechsel der Haut zu fördern, die unser größtes Entgiftungsorgan ist, sind außerdem Massagen geeignet, die auch den Stoffwechsel des darunter liegenden Gewebes anregen. Einige ätherische Öle und Kräuterzusätze wie Grapefruit und Brennessel verstärken den Effekt zusätzlich.Körperpackungen sind eine weitere Möglichkeit, um die Durchblutung und den Stoffwechsel anzuregen. Man muss sich dazu nicht unbedingt in ein türkisches Bad begeben, sondern kann den Körper auch zu Hause mit verschiedenen erhältlichen Packungen aus Moorschlamm, Heilerde oder Algen einstreichen und anschließend in Leinentücher einwickeln. Gut eignet sich zudem eine Packung aus Olivenöl und Kaffeesatz, die man selbst herstellen kann. Behandeln lassen sich sowohl Arme und Beine wie auch die Körpermitte.Auch Saunabesuche regen den Stoffwechsel an, hier werden außerdem Giftstoffe über den Schweiß ausgeschieden. Wichtig ist auch hier, stets ausreichend zu trinken.