Frauentricks bei Mischhaut

Viele Menschen haben Mischhaut: zum Teil sind die Hautpartien im Gesicht hierbei fettig, zum Teil aber auch trocken, was eine richtige Pflege nicht ganz einfach macht. Typischerweise sind bei einer Mischhaut die T-zone fettig, nämlich die Nase und die Stirn. Der Bereich der Wangen hingegen ist eher trocken, glänzt nicht und schuppt sich mitunter sogar.Der Grund für die Mischhaut liegt darin, dass in der so genannten T-Zone mehr Talgdrüsen vorhanden sind als im Rest des Gesichts. Man kann das auch im Spiegel ganz einfach erkennen: an den fettigen Stellen hält sich meistens Make-up nicht besonders lange, es verschmiert und der Fettglanz kommt leider nach ein paar Stunden wieder durch. Bezüglich der Pflege muss also darauf geachtet werden, dass die trockenen Hautstellen mit genügend Feuchtigkeit versorgt werden, die fettigen Stellen jedoch nicht überfettet werden und dann womöglich noch mehr Pickel entstehen.Wichtig ist auf jeden Fall 2-mal tägliches waschen und zwar morgens und abends, idealerweise mit einem speziellen Produkte für Mischhaut, einem Syndet oder einer Waschlotion. Ab und zu ein Gesichtspeeling ist ebenfalls sinnvoll. Sollten besonders viele Pickel auftreten, kann man ein Anti-Pickelpräparat verwenden, dieses aber dann nur gezielt auf die betroffenen Stellen - zumeist die T-Zone - auftragen. Als Soforthilfe eignen sich Tücher, mit denen man tagsüber immer mal wieder das überschüssige Fett aufsaugen kann. Frauen, die viele Pickel haben, sollten aber zum einen darauf achten, dass sie der Haut, auch wenn sie fettig ist, nicht zu viel Fett entziehen, denn sonst könnte diese wiederum austrocknen. Vor allem bei aggressiven Pflegemitteln ist das manchmal der Fall.Ansonsten gilt: so wenig wie möglich mit den Händen ins Gesicht langen, denn so geraten Bakterien und Keime an die Haut. Abends ist das Abschminken bei fettiger und bei Mischhaut auf jeden Fall sehr wichtig, genau wie auch eine Nachtpflege die den Talg reduziert.