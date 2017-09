Foundation - optisches Tuning

Eine Foundation dient dazu, um Hautunreinheiten und Pickel zu verdecken. Sie sorgt für ein glattes Hautbild. Bei der Wahl der Foundation kann man einiges falsch machen, wählt man einen falschen Farbton, sieht das Gesicht maskenhaft aus. Ist das Make-up zu dunkel, sieht man von der Weite, dass die Frau geschminkt ist. Eine zu helle Foundation lässt das Gesicht blass und maskenhaft aussehen. Die Foundation muss auf die Hautfarbe abgestimmt sein. Frauen mit heller Haut sollten eine Foundation mit einem leichten Rosaton wählen, da das am natürlichsten aussieht. Rothaarige Frauen sollten einen eher beigen Ton bei dem Make-up wählen, da sich Rosa nicht mit den roten Haaren verträgt.Steht man vor dem Regal im Drogeriemarkt, findet man eine Vielzahl an Farben und Nuancen. Hat man nicht bereits ein Produkt, das man ständig verwendet, sollte die Farbe vorher getestet werden, ob sie zum Gesicht passt. Das macht man, indem man etwas von der Produktprobe, die sich im entsprechenden Regal befindet, auf den Handrücken reibt. Die Haut an dieser Stelle ist der Gesichtshaut ziemlich ähnlich. Zusätzlich kann man sich von einer Kosmetikerin beraten lassen, welcher Farbton am besten zum Gesicht passt.Bevor die Foundation aufgetragen wird, muss man die Gesichtshaut gründlich reinigen. Es empfiehlt sich, danach eine Feuchtigkeitscreme aufzutragen, dadurch hält die Foundation länger. Nachdem die Creme in die Haut eingezogen ist, wird die Foundation aufgetragen. Das geschieht am besten mit einem Wattepad, denn damit lässt sich das Make-up gleichmäßiger verteilen. Mit der Foundation lassen sich Augenringe gut verdecken, aber auch Feuermale oder kleine, sichtbare Äderchen verschwinden optisch, wenn man die Foundation benutzt. Frauen, die ihre Sommersprossen abdecken möchten, sind mit einer Foundation gut bedient. Wichtig ist allerdings, dass das Make-up auf den Hauttyp abgestimmt ist. Man bekommt die Foundation für jeden Hauttyp, so wird die Gesichtshaut nicht nur optisch schön, sondern auch gleichzeitig gepflegt.