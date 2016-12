FLOATING

Floating - Völlig schwerelos!

Wenn es draußen frostig kalt ist, die Sonne sich kaum noch blicken lässt, der Trübsal Einzug hält und der Stress an den Kräften zehrt, ist eine Auszeit unbedingt notwendig.Besser als Yoga, entspannender als Meditation - das ist Floating!Vollkommen schwerelos im Wasser liegen - ähnliche wie im Toten Meer, wo das salzhaltige Wasser so stark ist, dass es jeden Körper am Sinken hindert - und die Welt herum vergessen, ist nun auch in vielen Spa- und Wellness-Oasen möglich.Im Jahre 1954 hatte der Wissenschaftler und Neurologe - Dr. John C. Lilly - einen Wassertank entwickelt, der mit einer Salzwasserlösung gefüllt werden konnte. Somit war es einem Menschen möglich, in diesem Tank praktisch im Schwebezustand zu liegen. In diesem Zustand der vollkommenen Schwerelosigkeit sind die Muskeln in der Lage, ihre ureigene Spannungskraft zu entladen und tiefenwirksam zu entspannen. Unterdessen haben zahlreiche Wellness- und Beautyinstitutionen Floating für sich entdeckt und somit einen neuen Trend im Bereich der körperlichen und seelischen Entspannung heraufbeschworen. Die modernen Floating Tanks sind oval oder muschelförmig, haben eine Länge von ca. zwei Metern und sind 1,50 Meter breit und werden mit angenehm körperwarmem, dreißigprozentigem Salzwasser aufgefüllt.Bevor sich der Erholungsbedürftige in den Floating-Tank begibt, ist es unabdingbar, zu duschen. In vielen Floating Therapien werden die "Floater" zunächst leise musikalische Klänge hören und haben bei gedämpftem Licht die Möglichkeit, sich an die zunächst recht ungewöhnliche Atmosphäre zu gewöhnen. Nach etwa einer viertel Stunde werden sowohl Licht als auch Musik ausgeschaltet. Nun ist der Floater in der Lage, in absoluter Stille und völliger Dunkelheit, sich ganz dem tragenden Salzwasser hinzugeben. Bereits kurze Zeit später tritt der Zustand tiefster Entspannung ein. Nach einer Stunde wird das Licht wieder eingeschaltet, damit der Floater langsam wieder "erwachen" kann. Im Anschluss daran wird der Tank verlassen. Nun ist es sehr wichtig, erneut zu duschen, um das Bittersalz vollständig abzuspülen.