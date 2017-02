Fingernägel können so anziehend sein

Blickfang oder Abschreckung? Fingernägel können natürlich beides sein und sowohl für ein gepflegtes Äußeres stehen als auch den beruflichen Einstieg in ein neues Unternehmen unterbinden. Die meisten Menschen achten bei einem Zusammentreffen auf gepflegte Hände und folglich auf die Fingernägel. Leider ist nicht jede Frau mit natürlich schönen Fingernägeln gesegnet und so heißt es sich besonders bei brüchigen, stark gerillten oder verfärbten Nägeln etwas mehr Zeit für deren Pflege zu nehmen.In den meisten Fällen von unschönen Fingernägeln finden sich eine falsche Pflege, eine vitalstoffarme Ernährung oder auch bestimmte Krankheiten als Ursache einer vorhandenen Brüchigkeit oder Verfärbungen. Mit den folgenden Tipps für schöne Fingernägel lässt sich jedoch fast jedes Nagelproblem in relativ kurzer Zeit in den Griff bekommen und somit ein optisch schöner Blickfang erzielen. Weiche und brüchige Fingernägel rühren zumeist von einer falschen Pflege her, die neben mechanischen Einflüssen sehr häufig in einem oftmaligen Waschen, dem Kontakt mit chemischen Reinigungsmitteln oder auch der Verwendung von Nagellack und Nagellackentferner begründet liegt. Allerdings kann auch eine Schilddrüsenstörung oder ein Mangel an Vitamin A und B sowie Eisen vorliegen und sollte unter Umständen durch den Besuch bei einem Arzt eine Abklärung finden.Generell heißt es gerade brüchigen Fingernägeln etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Aufgrund der raschen Brüchigkeit ist es nicht zu empfehlen mit einer Schere die Fingernägel zu kürzen, sondern lieber auf eine weiche Nagelfeile auszuweichen. Eine Kur mit einem speziellen Nagelhärter, der neben einem UV-Filter vor allem Kalium, Kreatin, Aluminium und Vitamine enthalten sollte, zeigt zumeist nach einer dreiwöchigen Anwendung schon die ersten Erfolge auf dem Weg der festeren Nägel. Ergänzend kann man bei diesem Nagelproblem auch Biotin einnehmen, das sich nachweislich sehr positiv auf die Kräftigung der weichen Fingernägel auswirkt.Gleiches gilt übrigens bei dem Thema Ernährung, die einen deutlichen Einfluss auf die Fingernägel ausüben kann. Besonders empfehlenswert ist es bei weichen und brüchigen Nägeln öfter Vollkornprodukte sowie grünes Gemüse zu essen, die reich an wertvollen Vitalstoffen sind. Abgerundet werden sollte das persönliche Nagel-Pflegeprogramm mit der Pflege der Fingernägel und Hände, die am besten mit einem Bad in warmem Olivenöl beginnen sollte. Auch eine reichhaltige Haut- und Nagelcreme sollte nicht fehlen, die gerade bei sehr strapazierten Händen nur anzuraten ist.Muss man die Hände häufig chemischen Mitteln aussetzen, dann empfiehlt es sich nach Möglichkeit Handschuhe zu tragen, um die Fingernägel nicht noch weiter zu belasten. Und ein letzter Tipp für einen gesunden Glanz der Nägel: Mit Zitronensaft lösen sich Verfärbungen rasch auf und zaubern einen schönen Schimmer auf die Fingernägel, allerdings ist diese Methode der Nagelpflege nur dann ratsam, wenn keine Verletzungen oder Entzündungen an der Nagelhaut vorhanden sind.Quelle: Portal der Haut