Filler - Volumen, Lifting und Konturen

Zugegeben, bestimmte medizinische Schönheitsbehandlungen werden von potenziellen Anwenderinnen immer noch skeptisch betrachtet. Andere dagegen haben sich in den letzten Jahren so erfolgreich bewährt, dass sie inzwischen über jeden Zweifel erhaben sind. Filler korrigieren Falten, straffen die Konturen und sorgen für ein sanftes Lifting. Möglich wird das durch einen gezielten Volumenaufbau und eine nachhaltige Verbesserung der Hautqualität.Dermalfiller können inzwischen zuverlässig Linien, Fältchen und Falten im Gesicht "ausbügeln". Das allein freilich verleiht einem älter gewordenen Gesicht noch nicht die jugendliche Frische zurück. Wichtig ist, dass ein erfahrener und speziell geschulter Mediziner die Produkte optimal anwenden kann. Erst dann nämlich entfaltet sich ihr ganzes Potenzial. Falten werden geglättet, Volumen wird aufgefüllt. Das alles in einer Art und Weise, die die Übergänge zwischen den behandelten und den unbehandelten Partien des Gesichts ganz sanft verwischen. Das Ergebnis? Gesichter, die ihre individuellen Züge behalten, ganz natürlich wirken und dabei doch deutlich frischer und jugendlicher aussehen.Wer schön sein will, muss leiden? Nein, heute kann man ohne örtliche Betäubung zu einer schönen Kinnpartie und einer definierten Kinnlinie kommen. Dank kontinuierlicher Forschung in der ästhetischen Medizin ist diese einst so unumstößliche Weisheit schwer ins Wanken geraten.Nach einer Faltenbehandlung wirkt die Gesichtspartie deutlich geliftet. Zudem werden die Konturen der Kinnlinie gestrafft und - je nach Tiefe - Falten gemildert bis ausradiert. Ein zusätzlicher Effekt liegt im Aufbau von natürlichem, körpereigenem Kollagen. Frauen und Männer, die sich für eine Faltenunterspritzung mit einem Filler entscheiden, können sich dadurch über eine nachhaltige Verbesserung ihrer Hautqualität freuen.Es ist die Idealvorstellung eines jeden Menschen, der sein Gesicht verjüngen möchte: Das Ergebnis soll deutlich sichtbar sein, ohne dass die eigenen Züge verändert werden.Um solche Ergebnisse erzielen zu können, kommt es immer auf die Kompetenz des Arztes an.Begeben sie sich nur in erfahrene qualifizierte Hände und lassen sie sich vollumfänglich vor einer Behandlung beraten. Ein qualifizierter Arzt erstellt ihnen dann nach ihren Vorstellungen einen individuellen Behandlungsplan für ihre Faltentherapie auf.