Figurwunder - Gut, wenn Sie die Hosen anhaben

Hauptsache, es sind die richtigen! Eine Garderobe ohne Hosen? Geht gar nicht! Von der Jeans über den Hosenanzug bis hin zum Pyjama können sie uns bequem 24 Stunden durch den Tag begleiten und dabei auch noch eine richtig gute Figur machen. Apropos. Genau das kann manchmal zum Problem werden. Weite Palazzohose oder Skinny Jeans? Knöchelhoch oder hinunter bis zur Mitte der Ferse? Auch Hosen wollen typgerecht ausgewählt werden, wenn sie ihr volles Potenzial zu Gunsten der Figur ausschöpfen sollen.Auch, wenn viele Frauen es nicht glauben mögen: "Skinny" Jeans und Hosen mit engem Bein stehen jeder. Das "eng" bezieht sich dabei vor allem auf den Schnitt vom Knie abwärts. Im Bauchbereich und an den Oberschenkeln sollen diese Hosen zwar gut am Körper anliegen, sie dürfen aber nicht einengen. Kombiniert mit langen Oberteilen sind die "Skinnies" wahre Figurwunder. Um sie bequem tragen und anziehen zu können, darf das Material gern ganz viel Stretch enthalten. Auch unter den Tuchhosen gibt es eine für alle. Sie hat gerade geschnittene Beine, den Saum sollte auf dem Vorderfuß aufstoßen. Farblich gilt bei Jeans grundsätzlich, dass die Beine umso länger wirken, je dunkler der Stoff ist.Neben diesen Modellen gibt es aber auch noch ein paar Spezialisten. Dazu zählen zum Beispiel Schlaghosen. Ein ausgestelltes Bein erinnert nicht nur an die wilden Siebziger und die Hippies, sondern balanciert optisch vor allem einen (zu) großen Po aus. Kleine Frauen achten bitte darauf, dass der Schlag nicht allzu weit gerät. Für große, schmale Frauen gilt das Gegenteil. Sie wirken mit weiten Hosenbeinen graziler und femininer. Weich fallende Palazzohosen sind für sie ein geradezu ideales Outfit.Kleine Frauen und alle, die ihre Hüften zu breit finden, sind in locker geschnittenen Boyfriend-Jeans bestens aufgehoben. Die verstecken auch mal ein kleines Bäuchlein und lassen sich wunderbar umkrempeln. Umkrempeln ist derzeit übrigens das einfachste Mittel, um eine Hose sofort modischer und einen Look im Handumdrehen jünger zu machen. Gekrempelt wird auf eine Höhe bis etwa zehn Zentimeter über dem Knöchel. Dazu ein paar flache Schuhe im Metalliclook kombinieren und schon wirkt der Look auf völlig unangestrengte Weise jung und frischt. Accessoires spielen ohnehin für Hosen eine wichtige Rolle. Am Abend dürfen es zur (natürlich dunklen) Hose gern Schuhe mit hohen Absätzen sein; egal ob die Hosenbeine eng oder weit sind. Außerdem ist spätestens nach 19 Uhr ein schmaler Gürtel Pflicht.Übrigens, Hosen präsentieren sich jetzt immer häufiger in gemusterten Stoffen. Prima, das lenkt toll von Problemzonen ab. Je größer eine Frau ist, desto größer darf auch das Muster ausfallen.