Feuchtigkeitspflege - effektiv in Sachen Schönheit

Gibt es eine ideale Haut? Gibt es, man braucht sich dafür nur ein Baby anzusehen. Wenn der Mensch ins Leben eintritt, hat seine Haut im Regelfall alles, was sie braucht. Sie ist prall und rosig, hat bereits kurz nach der anstrengenden Geburt keine einzige Falte mehr, sie schützt effektiv, heilt bei kleinen Verletzungen in Windeseile und ist super elastisch. Mit einem Wort: ideal. Der Hauptgrund dafür ist, dass der Körper in jungen Jahren jede Menge Hyaluron produziert, das Wasser in der Haut bindet. Zusammen mit intakten Kollagenfasern ist Hyaluron die Basis für eine durchfeuchtete, feste Haut, die das Gesicht strahlen lässt. Sie zu pflegen, sollte Sinn und Zweck jeder Kosmetik sein.Feuchtigkeitspflege als A und O des Schönheitsrituals ist wichtig, weil Feuchtigkeit die Voraussetzung für eine gesunde Haut ist. Mit den Jahren drosselt der Körper die Produktion von Hyaluron. Dieser natürliche Prozess setzt unmerklich ein, meistens schon mit Mitte 20. Da die Haut über Hyaluronspeicher verfügt und ja auch weiter - wenn auch immer weniger - Hyaluron produziert wird, zeigen sich die ersten Folgen erst später. Um den dreißigsten Geburtstag herum aber ist es dann oft so weit. Die ersten Linien und Fältchen kommen nicht nur, sie bleiben auch.Spätestens jetzt ist es unerlässlich, mit einer effektiven Feuchtigkeitspflege zu beginnen. Die erschöpft sich allerdings nicht nur in kosmetischen Produkten, die die Hyaluronversorgung der Hat stabilisieren oder fördern. Es gibt auch eine Feuchtigkeitspflege von innen; und die ist mindestens ebenso wichtig.Die Werbung der Kosmetikindustrie verspricht viel. Die Produkte können aber nur funktionieren, wenn der Anwender, die Anwenderin aktiv mitarbeitet. Wenn eine Creme dafür sorgen kann, dass die Haut wieder mehr Feuchtigkeit bindet, dann soll ihr das nicht abgesprochen werden. Aber zuerst einmal muss ja Feuchtigkeit da sein, die dann auch tatsächlich gebunden werden kann. Eine ausreichende Versorgung mit Wasser ist also der erste Schritt einer sinnvollen Feuchtigkeitspflege. Trinken, trinken, trinken ist deshalb die Devise, mindestens anderthalb bis zwei Liter am Tag. Aber bitte, Kaffee und Wein sind zwar Flüssigkeiten, sie zählen aber trotzdem nicht. Ganz im Gegenteil. Kaffee zum Beispiel ist für seine dehydrierende Wirkung bekannt. Nicht umsonst servieren die Österreicher zum kleinen Braunen (und auch zu allen anderen Kaffeespezialitäten) ein Glas Wasser. Das ist unbedingt nachahmenswert und zudem deutlich preiswerter als eine Spezialcreme.Trotzdem, Wasser allein ist auch keine Lösung. Viel trinken, sich gesund ernähren, regelmäßig an die frische Luft und die Haut von außen mit Wirkstoffen füttern, das zusammengenommen ist die ideale Feuchtigkeitspflege. Wer dann noch die relativ neuen Möglichkeiten der ästhetischen Medizin nutzen möchte, der sollte sich über Mesotherapie und Hyaluronbehandlungen informieren.