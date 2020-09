Feuchtigkeitsfluid - der Star der Feuchtigkeitspflege

Haut braucht Feuchtigkeit und zwar nicht nur trockene sondern auch fettige oder Mischhaut sollte regelmäßig mit Feuchtigkeit versorgt werden. Dafür gibt es aber mehrere Möglichkeiten. Die meisten verwenden eine Gesichts- oder Tagescreme, die für ausreichend Feuchtigkeit sorgt.Feuchtigkeitsfluids hingegen sind von der Konsistenz her etwas flüssiger als Cremes und enthalten weniger Öle und Fette. Dadurch fühlt sich so ein Fluid auf der Haut sehr leicht an, zieht schnell ein und wirkt nebenbei erfrischend und belebend. Durch die leichte Textur wird es gerne von Frauen mit fettiger oder Mischhaut benutzt, weil es noch nebenbei wunderbar mattiert. Doch auch Frauen mit extrem trockener Haut können von Feuchtigkeitsfluids profitieren, da diese oft sogar noch intensivere und bessere Wirkung zeigt als eine Creme.Das allerdings hängt auch von den Inhaltsstoffen ab. Üblich sind zum einen die wichtigen feuchtigkeitsspendenden Bestandteile, darüber hinaus Vitamine, Mineralien und Nährstoffe. Zusätzlich enthält es pflegende und schützende Substanzen. Auch für die etwas reifere Haut sind Fluids genau das Richtige da die in ihnen enthaltenen hochkonzentrierten Wirkstoffe gut sind gegen Fältchen und zu einer besseren Elastizität verhelfen.Übrigens lässt sich ein Feuchtigkeitsfluid genau wie auch eine Tagescreme prima als Make-up Unterlage verwenden. Man kann damit nicht nur das Gesicht sondern auch den Hals und das Dekolleté pflegen, denn auch diese Hautpartien brauchen immer ein Maximum an Feuchtigkeit. Auch für die Herrenwelt gibt es Feuchtigkeitsfluids, die pflegend sind und vor Fältchen schützen. Bei empfindlicher Haut - und das gilt sowohl für Damen als auch für Herren - sollte man ein Fluid wählen ohne Parfümzusatz. Und wenn man ein getöntes Fluid wählt, kann man sich mitunter sogar das Make-up sparen.