Fettige Haut - sorgsam pflegen

Die Haut ist von einer Mischung aus Wasser und Fett überzogen. Das Wasser kommt von den Schweißdrüsen, das Fett wird von den Talgdrüsen produziert. Diese Talgdrüsen bilden ständig Talg, die Menge ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Es kommt darauf an, an welcher Körperstelle sich die Talgdrüse befindet, doch auch Hormone oder Lebensalter haben Einfluss darauf, wie groß die Menge des produzierten Talgs ist. Das Fett soll die Haut wasserabweisend und geschmeidig machen. Wird zu viel Talg produziert, ist die Haut fettig. Fettige Haut kann durch Krankheiten, Medikamenteneinnahme oder auch erblich bedingt sein.Fettige Haut ist leicht durch ihr Aussehen erkennbar. Die Hautoberfläche glänzt stark, die Poren sind vergrößert und gut sichtbar, sie sieht blass aus und ist auch oft schlecht durchblutet. Im Gesicht ist es die sogenannte T-Zone, die häufig fettig ist. Die T-Zone ist der Bereich Stirn, Nasenrücken und Kinn. Im schlimmsten Fall kann die Überproduktion von Talg zu eitrigen Pusteln führen. Nach Abheilung dieser, bleiben unschöne Narben zurück. Daher muss fettige Haut besonders gut gepflegt werden.Zur Reinigung sollte man eine Lotion verwenden, die das Fett der Haut aufnehmen und binden kann. Danach kann die Haut mit Wasser gereinigt werden. Die Reinigungsmilch sollte ph-neutral sein, ideal ist es, wenn zusätzlich antimikrobielle Wirkstoffe darin enthalten sind. Normale Seife eignet sich nicht zur Reinigung, da der Säureschutzmantel angegriffen wird. Peelings entfernen die Hautschuppen und öffnen Mitesser, dadurch wird die Talgdrüse automatisch entleert. Die Pflegecremes, die man auf die Haut aufträgt, sollten wenig Lipidanteil haben. Ein Gesichtswasser darf maximal 30 % Alkohol enthalten, eine höhere Konzentration entfernt zu viel Fett und regt die Talgdrüsen an, dadurch wird die Haut noch fettiger. Als Tagescreme eignen sich Gels, die der Haut Feuchtigkeit geben. Beim Kauf von Pflegeprodukten sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass es milde Produkte sind, die gegen fettige Haut helfen.