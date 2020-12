Festliches Styling für Weihnachten und Silvester

Alle Jahre wieder stellt sich die Frage nach dem richtigen Styling für die Weihnachtsfeier oder die Silvesterparty. Und wie jedes Jahr steht auch in diesem Jahr fest, dass es zu diesen Anlässen funkeln und glitzern darf wie zu keiner anderen Zeit im Jahr.Festliche OutfitsZu Weihnachten und Silvester dürfen die Outfits ruhig ein wenig glamouröser sein. Und gerade im Moment geht hierbei nichts ohne funkelnde Pailletten. Diese können in ganz unterschiedlicher Form getragen werden. So darf es zur Silvesterparty ruhig ein kurzes Kleid sein, das über und über mit Pailletten bestickt ist. Zu etwas gediegeneren Weihnachtsfeiern empfiehlt es sich hingegen, auf Kleidungsstücke mit teilweisem Paillettenbesatz zurückzugreifen - ob am Top oder als Highlight auf einer glänzenden Hose. Weniger auffällig, aber ebenso raffiniert und wirkungsvoll, sind Accessoires mit Pailletten, wie zum Beispiel elegante Haarreifen oder die unverzichtbare Clutch. Wer selbst eine Weihnachts- oder Silvesterfeier veranstaltet, muss zwar nicht ganz auf Glamour verzichten, sollte bei der Garderobenwahl jedoch auch darauf achten, dass das Outfit praktisch ist. Enge Minikleider sind nun wirklich nicht praktisch, wenn man damit noch in der Küche herumwirbeln muss!Make-up - funkelnde HighlightsZu einem glamourösen Outfit braucht man natürlich auch das passende Make-up. Besonders die Augen dürfen hier nicht zu kurz kommen. Glänzende Lidschatten in Gold oder Bronze sind genau das Richtige für die Feiertage und sorgen für ausdrucksstarke Augen. Unverzichtbar für den perfekten Augenaufschlag sind natürlich üppig, mit schwarzer Mascara getuschte Wimpern. Und zur Silvesterparty darf auch ruhig zu falschen Wimpern gegriffen werden.Für verführerisch glänzende Lippen sorgt der Lipgloss. Bei ausdrucksstark geschminkten Augen sollte dieser farblich eher zurückhaltend gewählt werden. Ganz wichtig ist es übrigens, beim kompletten Festtags-Make-up auf Longlasting-Produkte zu setzen. Schließlich soll das Make-up auch nach dem Festtagsschmaus noch genauso glamourös aussehen wie zu Beginn des Abends.Für die (kurzen!) Nägel empfehlen sich klassische Festtagsfarben wie Rot oder glitzerndes Silber und Gold.