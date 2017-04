Faltenkorrektur - Konturenverlust und Faltentiefe

Um herauszufinden, was es mit der Faltenbildung auf sich hat, ist es hilfreich, deren Ursache zu verstehen, dann ist ihre Behandlung effektiver. Falten auf dem Gesicht werden durch vier Prozesse verursacht:Starke Muskelaktivität in einem bestimmten Areal. Ein gutes Beispiel dafür sind die vertikalen Stirnrunzeln beim Augenbrauen hochziehen.Die Schädigung der äußeren Hautschicht der Epidermis. Hauptschuldig sind hierfür die unmittelbare UV Strahlung des Sonnenlichts, Umweltverschmutzungen und der Alterungsprozess. Beispiel - feine Knitterlinien auf den Wangen.Kollagenverlust, der Verlust der elastischen intrazellulären Matrix in den tieferen Hautschichten der Dermis . Beispiel - die Linie von der Nase zum Mund oder vom Mund runter zum Kinn.Volumenverlust des Fettgewebes, Knochen -und Muskelabbau durch das Älterwerden. Beispiel - Absacken der Kieferlinie und Verlust der Konturen.Wenn wir altern, sind zumeist mehrere der oben genannten Effekte am Werk. Wenn man jedoch versteht, was Falten verursacht, dann wird es leichter die richtigen Behandlungen auswählen, die dann auch das korrigieren, was uns am meisten stört. So wie du dein Gesicht ansiehst um herauszufinden, was dich echt stört und was du gerne beheben möchtest, so solltest du dir auch die Faltentiefe der verschiedenen Areale anschauen. Du kannst eher feine Linien haben, oder kleine Rillen, echte Falten oder tiefe Furchen.Hast du: Falten, nur wenn sich dein Gesicht bewegt. Beispiel - Knitterfältchen, die sich nur um die Augen kräuseln, wenn du lachst ? Oder Falten, die zu sehen sind, wenn dein Gesicht in Ruhe ist? Oder sind es schon Falten, die tiefer als feine Linien auf den Wangen, Stirn, Augenpartie oder Kinn sind? Solche, die eher wie Rillen ausgeprägt sind? Oder siehst du stark ausgeprägte Linien, die sich wirklich wie Falten um den Mund gelegt haben - von Nase zum Mund oder vom Mund zum Kinnbereich, die man auch Nasolabialfalte, Marionettenfalten oder Merkelfalten nennt.Worunter die meisten Frauen leiden, das ist der Verlust der Gesichtsform im Alter, nämlich die natürliche Oval- oder Herzform, während die Gesichtsform der Männer schon von der Jugend an häufig rechteckig ist.Versuche zunächst die drei Dinge, die dich am meisten stören zu identifizieren, das hilft dem beratenden Arzt dich in deinem Wunsch nach Veränderung zu unterstützen. Und wie kann er nun die Faltenglättung effektiv angehen?Oberflächliche feine Linien reagieren am besten auf leichte Peelings oder Laserbehandlungen, die die äußere Schicht der Epidermis aufmöbeln oder Mittel, die die Muskelaktivität um die Augen beruhigen und entspannen wie zum Beispiel Botox. Tiefere Linien oder Rillen erfordern in der Regel eine eingehende Unterstützung der Dermis sowie die Behandlung der Hautoberfläche. So kann zum Beispiel eine tiefe Furche zwischen den Stirnwurzeln zum einen mit Botox behandelt werden um den Muskel rund um die Augen zu entspannen, zuzüglich Dermalfillern um die Falte selbst aufzufüllen. Erst die Kombination beider Produkte führt zum Erfolg. Um sehr tiefe Falten zu glätten bei gleichzeitigen Sonnenschäden an der äußere Hautschicht, benötigt man sowohl Filler wie auch eine Laserbehandlung mit einem Fraxel -oder CO2 Laser, um die Textur und Farbe der Epidermis, der äußeren Schicht wieder zu verbessern.Die Behandlungen können helfen, Sonnenschäden auszubessern, die Textur, Farbe und das Hautbild der Epidermis (äußeren Schicht) zu verbessern. Sie können aber keine Veränderungen im Fettgewebe, Muskel, Knochen ersetzen oder die tieferen Kollagenschichten der Dermis regenerieren. Glaube nicht jeden Marketing Hype - es geht um viel Geld und du wirst enttäuscht sein!Gehe nur zu qualifizierten Dermatologe oder Schönheitschirurgen, eine gute Reputation zählt ebenso wie eine langjährige Erfahrung. Lass Dich gut und ausführlich beraten. Die meisten guten Ärzte sind stark gebucht und müssen nicht werben. Achte auf dich und dein schönes Gesicht!