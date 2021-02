Faltenglättung - sichtbare Gesichtsverjüngung

Falten im Gesicht werden immer als ein Zeichen des Alters betrachtet. Vor allem Damen sind es, die alles dagegen unternehmen, um nicht vorzeitig alt auszusehen. Dies ist übrigens keine Erscheinung unserer modernen Zeit, auch in der Antike galt eine makellose und faltenfreie Haut als erstrebenswert. Immer mehr Frauen und Männer möchten ihre Falten nicht auf chirurgische Weise durch Lifting entfernen lassen, sondern suchen andere Wege.Falten ohne Operation beseitigenWer mit seinen Falten im Gesicht nicht leben möchte, muss sich dafür nicht gleich unters Messer legen. Schönheitsoperationen sind zwar nicht immer große Eingriffe, aber sie sind zumindest in Europa immer noch von Vorurteilen betroffen. Während die Menschen sich in den USA ganz alltäglich liften lassen, greifen wir hier häufig zunächst zu anderen Methoden. Grundsätzlich sollte man bei einer geplanten Faltenglättung einen erfahrenen Arzt aufsuchen. Er wird in einer eingehenden Beratung über die Möglichkeiten der Faltenglättung informieren, auch wenn das chirurgische Messer nicht zum Einsatz kommt.Für die nicht operative Gesichtsverjüngung kommen Faltenunterspritzungen und Volumenlifting mit Dermalfiller zum Einsatz.Kosmetische Anti Aging Produkte können der vorzeitigen Faltenbildung vorbeugen, sie helfen aber auch, vorhandene Fältchen zu mildern. In diesen Cremes und Seren ist beispielsweise das Coenzym Q 10 vorhanden, das zu den Vitaminoiden zählt und eine hautstraffende sowie antioxydative Wirkung hat. Der Körper produziert es auch selbst und es kann auch über die Nahrung aufgenommen werden. Eine Wirkung auf Falten hat beispielsweise eine Antifaltencreme mit Q 10, die schon im Alter ab 30 Jahren verwendet werden sollte.Faltenglättung vom FachmannNeben dem Lifting wird auch die Faltenglättung durch Laser in Anspruch genommen. Schon seit Jahren wird diese Technik immer weiter verbessert, aber auch hier ist das Können des Operateurs sehr wichtig. Bei der Faltenbehandlung mit Laser werden zwei unterschiedliche Lasertypen eingesetzt. Mit dem einen Laser können gezielt die einzelnen Zellschichten entfernt werden, der andere gibt seine Energie in die tieferen Hautstrukturen ab. Bei der Kombination beider Lasertypen werden Falten korrigiert und der Wasserhaushalt in der Haut gesteigert. Anschließend sieht die Haut jugendlich straff und frisch aus.Die Dermabrasio-Methode beruht auf der Tatsache, dass sich die Haut neu generiert, indem sie alte Hautzellen abstößt und durch neu gebildete ersetzt. Bei der Dermabrasio wird die Haut vereinfacht ausgedruckt abgeschliffen, Verhornungen, Pigmenteinlagerungen und Falten werden beseitigt. Die frische Haut nimmt die reichhaltigen Pflegestoffe besser auf und sieht einfach viel jünger aus.Die Radiofrequenz-Therapie arbeitet mit hochfrequenten Radiowellen, die gezielt auf die unteren Hautschichten einwirken. Dort erwärmt sich das Kollagen und zieht sich zusammen, wodurch das Gewebe gestrafft wird. Außerdem wird die Produktion von neuem Kollagen gefördert, die Falten werden beseitigt. Diese Methode wird wie andere oberflächliche Hautbehandlungen von einer geschulten Fachkraft durchgeführt. Das Ergebnis ist umgehend sichtbar.