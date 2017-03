Fahle Gesichtshaut - Hautschüppchen entfernen

Wenn der Winter endlich hinter uns liegt, werden die Auswirkungen der kalten Temperaturen sichtbar. Auf unserer Haut können sie regelrechte Verwüstung anrichten, lassen uns fahl aussehen und hinterlassen Flecken. Jetzt, da der Frühling anrückt, ist die Zeit perfekt, der Haut einen Schub zu verpassen und sie zu verjüngen, so dass sie gesund leuchtet wie in der Sommerperiode.Regelmäßige Peelings sind eine gute Möglichkeit das Gesicht und die Haut klar und gesund aussehen zu lassen. Peelings entfernen nicht nur abgestorbene Hautzellen, sondern sie entfernen auch das Öl, dass die Poren verstopft und zu Problemen wie Pusteln und Akne führen.Ein Peeling ist der Schlüssel zu einer reinen und gesund aussehenden Gesichtshaut. Wenn unsere Hautzellen an die Oberfläche gelangen, sterben sie allmählich ab und werden mit Keratin gefüllt. Diese keratin angereicherten Hautzellen sind wichtig, weil sie unserer Haut die schützende Funktion verleihen. Wenn wir altern, verlangsamt sich dieser Zellzyklus, was dazu führt, dass die Zellen nur unregelmäßig auf der Hautoberfläche auftauchen. Dies verleiht ihr dann dies trockene und langweilige Aussehen.Darum sind dann regelmäßige Peelings so wichtig: der Peelingprozess entfernt die Zellen, um die frischeren, jüngeren Hautzellen darunter freizulegen.Für einen strahlenden Glow deiner Haut solltest du beim Peeling folgende Punkte beachten:Reinige das Gesicht, um Verunreinigungen und Make-up Rückständen gründlich zu entfernen.Befeuchte anschließend das Gesicht und trage das Peeling auf. Das Peeling auf der anfeuchteten Haut sanft in kreisförmigen Bewegungen einmassieren. Die Augenpartie unbedingt aussparen. Spüle dein Gesicht mit lauwarmem Wasser ab und tupfe es trocken nicht abrubbeln. Vergiss nicht nach dem Peeling genügend Feuchtigkeitscreme aufzutragen, das pflegt deine Haut und macht sie seidig und glattUnd bitte nicht zu häufig peelen, da dies die Hautzellen ebenfalls schädigen kann. Beste Ergebnisse erzielst du, wenn du die Peelingroutine zwei höchstens dreimal wöchentlich in dein normales Pflegeprogramm einbaust.