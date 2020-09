WELLNESS ZUHAUSE

Extrazeit - Wohlfühltage zuhause

Grundsätzlich sind alle Menschen unterschiedlich und unterscheiden sich klar voneinander. Sei es durch unterschiedliche Geschmäcker, Lebensumstände oder Bedürfnisse, doch eines brauchen alle Menschen: Ruhezeiten, einfach einmal Zeit um sich nur um sich zu kümmern. Wo geht das besser als bei einem Wellness-Wochenende? Doch sind diese Arten der Auszeit oftmals sehr teuer und kostspielig. Doch warum verbringt man nicht einmal ein Wellness-Wochenende zu Hause? Geht nicht? Gibt?s nicht!Mit selbst gemachten Produkten geht dies ganz leicht und das Beste ist - alle Zutaten für ein unvergessliches Wellness-Wochenende gibt es im nächsten Supermarkt. Egal ob Haarkur, Gesichtsmaske oder ein wohltuendes Körperpeeling, alle Wellness-Produkte können selbst hergestellt werden, sie verwöhnen Haut und Haare und sind ganz nebenbei auch noch günstig.So können zum Beispiel spröde und strapazierte Haare mit einem ½ Teelöffel Weizenkeimöl, 2 Esslöffel Sahne und einem Teelöffel Zitronensaft gepflegt werden. Alle Zutaten werden gut miteinander verrührt und auf das gewaschene und noch feuchte Haar aufgetragen. Jetzt muss die Haarkur etwa fünfzehn Minuten einwirken, anschließend gut ausspülen. Fertig!Wer mag, kann gleichzeitig noch eine Gesichtspackung aus Milch und Hafer herstellen und einwirken lassen. Hierfür benötigt man einen Teelöffel Honig, 2 Esslöffel Haferflocken und 4 Esslöffel Frischmilch. Alles zusammen sollte zu einem Schleim aufgekocht werden. Anschließend sollte die heiße Masse abkühlen, um sie dann lauwarm auf die Gesichtshaut aufzutragen. Die Maske sollte ebenfalls 15 Minuten einwirken und anschließend mit lauwarmem Wasser abgewaschen werden.Wer die Regeneration der Haut fördern möchte, kann dies mit einem Körperpeeling aus Meersalz tun. Hierfür benötigt man einen Esslöffel Frischmilch, einen Teelöffel Meersalz sowie einen Teelöffel Bimssteinpulver, dieses kann man in der Apotheke erhalten. Das Pulver wird miteinander vermischt und anschließend mit der Milch verrührt. So lange rühren, bis die Masse klebrig wird. Dann wird das Körperpeeling unter kreisenden Bewegungen auf die noch nasse Haut gerieben. Anschließend sollte das Körperpeeling so kalt wie möglich abgeduscht werden. Die Kälte verstärkt noch den straffenden Effekt.