Extra - Pflegeeinheiten im Herbst

Im Herbst ist die Haut Wind, Wetter und Regen ausgesetzt, drinnen ist es jedoch trocken. Das strapaziert jede noch so gesunde Haut. Gerade hat sie einen Sommer hinter sich, jetzt naht der Winter. Die Räume sind geheizt und trocken, draußen ist es kalt. Die Haut macht in dieser Jahreszeit sehr viel mit. Trockene Haut kann durch trockene Luft anfälliger werden, Bakterien, Viren und Pilze schädigen sie zusätzlich. Die Haut wirkt müde, sie muss wieder frisch aussehen.Gerade in der Übergangszeit, also im Herbst muss sie extrem gut gepflegt werden. Feuchtigkeit spielt dabei eine große Rolle. Ebenso braucht sie eine Creme, die rückfettend wirkt. Gegen müde Haut hilft ein Peeling. Es entfernt die Hautschuppen und verleiht der Haut wieder ein frisches Aussehen. In den Peelings sind Vitamine enthalten, die auch dafür sorgen, dass kleine Fältchen verschwinden. Bei den Cremes ist zu beachten, dass sie einen geringen Wasseranteil enthalten. Wasser und Kälte tun der Haut nicht gut. Ein positiver Nebeneffekt von fetthaltigen Cremes ist der Schutz gegen Kälte.Die Vitamine E, Panthenol und B5 sollten in jeder Creme, die man im Herbst verwendet, enthalten sein. Sie geben der Haut genau das, was sie in dieser Jahreszeit braucht. Frauen, die unter trockener Haut leiden, sollten keine Produkte verwenden, die schäumen, also Schaumbäder oder Ähnliches. Besser sind Gels, die der Haut die notwendige Feuchtigkeit geben. Nach dem Bad oder der Dusche muss die Haut mit einer entsprechenden Lotion eingecremt werden. Auf die Pflege von Händen und Füßen darf nicht vergessen werden. Auch ihre Haut gehört gepflegt. Im Herbst trägt man geschlossenes Schuhwerk, die Füße können nicht atmen. Fußcremes, die Ingwer oder Limette enthalten, geben die Feuchtigkeit, die sie brauchen. Das Gleiche gilt für die Hände. Auch sie brauchen im Herbst eine gute Creme, damit sie schön und geschmeidig bleiben. Mit der richtigen Pflege kommt man schön und gepflegt durch den Herbst.