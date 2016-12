SCHÖNHEIT VON INNEN

Essen gegen Falten

Kim Catrall ("Sex and the City"), Heidi Klum und viele andere Stars und Sternchen schwören auf eine recht neue Diät. Die unter dem Namen des Mediziners und Harvard-Professors Nicholas Perricone bekannte Diät soll nicht nur schlank machen, sondern auch die Fältchen wegzaubern.Die GrundlagenLaut dem Mediziner Perricone ist Zucker tabu, denn die Zuckermoleküle verbinden sich mit Kollagenfasern und versteifen diese dadurch, was letztlich zur Faltenbildung führt. Freie Radikale greifen die Plasma-Membran der Zellen der kollagenen Fasern an. Der Körper baut eigene Abwehrstoffe auf. Damit dies jedoch ausreichend möglich ist, müssen auch die richtigen Nährstoffe zugeführt werden, wobei es sich um Eiweiß, essenzielle Fettsäuren und bestimmte Kohlenhydrate handelt.Fältchenbildung durch falsche ErnährungPerricone ist der Meinung, dass die Ernährung eng mit dem Altern zusammenhängt. Wer sich zu einseitig ernährt, bekommt auch früher Falten. Vor allem die Kohlenhydrate sind dabei ausschlaggebend. Diejenigen Kohlenhydrate, die direkt ins Blut wandern und somit den Zuckerspiegel direkt in die Höhe treiben, sind zu meiden. Ein langsamer Blutzuckerspiegelanstieg ist besser. Denn somit können Entzündungen der Haut, die vorrangig durch eine übermäßige Aufnahme von Kohlenhydraten hervorgerufen werden, fast gänzlich vermieden werden. Hinzu kommt, dass häufig zu wenig Eiweiß zu sich genommen wird.Die Grundregeln der ErnährungDie Perricone-Diät sieht vor, dass auf Zucker verzichtet werden soll. Auch Obst und Gemüse mit hohem glykämischen Index, wie beispielsweise Bananen, Erbsen, Mais, sollten eher gemieden werden, da sie für einen schnellen Anstieg des Blutzuckerspiegels sorgen und man somit schnell wieder hungrig ist. Fisch sollte jedoch jeden Tag auf dem Speiseplan stehen. Am besten geeignet sind fette Fische, wie Lachs, Thunfisch und Makrele. Diese Fische enthalten wichtige Omega-3-Fettsäuren, die straffend und entzündungshemmend wirken. Auch kaltgepresstes Olivenöl sollte häufiger auf dem Speiseplan stehen. Gleiches gilt für Eiweiß, das in Hühnereiweiß, Garnelen und Geflügel zu finden ist, und für frische Früchte, vorrangig Beeren, da sie mit reichlich Vitamin C aufwarten können.