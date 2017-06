Erlebnisdusche mit Wohlfühleffekt

Etwas Besonderes im Bad ist die Erlebnisdusche. Herkömmliche Duschköpfe findet man in jedem Bad, doch der Trend geht zur Erlebnisdusche. Große Duschköpfe, die das Gefühl im lauwarmen Tropenregen zu stehen, kann man sich in sein eigenes Bad einbauen. Doch auch viele Wellnesseinrichtungen bieten dem Kunden diese Form der Dusche an. Die Duschen sind so konzipiert, dass man unterschiedliche Formen der Berieselungstechnik einstellen kann. Mal ist es ein angenehmer leichter Strahl, dann wieder ein stärkerer, der die Haut zugleich massiert. Um den Wohlfühleffekt zu steigern, wird die Dusche mit Düften kombiniert. Es gibt auch Duschen mit eingebauten Lichteffekten, die die Farbe verändern.Die Erlebnisdusche tut Körper und Seele gut, man kann sehr gut entspannen und dabei den Alltag vergessen. Auch Kinder lieben es, wenn sie unter der Dusche das Wechseln der Farben und auch Musik wahrnehmen können. Je nach Art der Erlebnisdusche werden auch unterschiedliche Wassertemperaturen sowie Nebeleffekte eingesetzt. Der Wasserstrahl der Dusche wird von jedem Benutzer selbst gewählt. So kann er sich entscheiden, ob er es lieber sanft möchte oder gerne während des Duschens massiert wird. Durch die hart eingestellte Dusche tritt der Massageeffekt ein. Das Herz- und Kreislaufsystem wird aktiviert, Problemzonen, die sich meist am Bauch, den Schenkeln und dem Gesäß befinden, werden sanft durch den Wasserstrahl massiert.Bevor man sich unter die Erlebnisdusche begibt, sollte man ein Körperpeeling durchführen. Dadurch werden die alten, abgestorbenen Hautschuppen entfernt. Der Massageeffekt kann auch besser wirken. Nach der Dusche darf die Haut nur ganz leicht abgetrocknet, am besten nur abgetupft werden. Es ist zu empfehlen, danach eine Lotion aufzutragen, um der Haut das beim Duschen verlorene Fett wieder zu geben. Wer eine Erlebnisdusche in sein eigenes Bad einbauen möchte, kann das einfach. Es ist nicht notwendig, die gesamte Dusche umzubauen. Man bekommt im Fachhandel große Duschköpfe, die individuell einstellbar sind und auch mit Lichteffekten versehen sind.