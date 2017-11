EIN BAD GENIEßEN

Erholung im Spa

Wenn Frauen nach Erholung suchen, liegt heutzutage nichts näher, als diese in einer Spa-Einrichtung zu finden.Was allerdings verbirgt sich hinter dem Begriff SPA?Sicherlich gibt es diesbezüglich eine Vielzahl an Definitionen, welche im Bereich Wellness derzeit Trends setzen, doch nur die wenigsten von ihnen sind tatsächlich geschützt und haben eine einheitliche Begriffsbestimmung. Im Bereich des Spa kann immer davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um verschieden gestaltete Wellness Einrichtungen handelt, die ihre Schwerpunkte vorwiegend auf die Arbeit mit Wasser und Entspannung durch Wasser legen. Selbstverständlich kann somit auch ein Heilbad bezeichnet werden, das nicht nur gesundheitliche Schwerpunkte setzt, sondern in erster Linie kosmetische Aspekte mit hoher Bedeutung auf Wellness und Entspannung beinhaltet. Selbst namenhafte Schönheitsfarmen oder Wellness orientierte Hotels nutzen diesen Begriff als Spa-Beauty oder als Spa-Hotel.Das Element Wasser liegt hier gar nicht so fern, denn schließlich geht die ursprüngliche Bedeutung dieses Begriffes auf den belgischen Badeort Spa zurück. Diesbezüglich wurden die damaligen Einrichtungen im 16. Jahrhundert vor allem von britischen Touristen genutzt, die mit Spa die dortige Mineralquelle in Verbindung brachten. Der Wellness orientierte Begriff Spa ist demzufolge also gar nicht so neu, wie viele Menschen bisher annahmen.In den heutigen Spa Einrichtungen sind verschiedene Bestandteile mittlerweile integriert. Dazu gehören vor allem Saunalandschaften, Bäder, ein Bereich für sogenannte klassische kosmetische Behandlungen sowie Entspannungs- bzw. Ruhezonen. In den Hotels kann in der Regel sogar davon ausgegangen werden, dass ein gutes Spa auch eine angegliederte Abteilung für gesundheitliche Physiotherapie und Ergotherapie besitzt. Ebenso wird in der Abteilung für klassische Kosmetik, die Möglichkeit zur Pediküre und Maniküre bestehen. Daneben gibt es bereits viele Häuser, die durchaus die Grenze zur Schönheitsfarm überschreiten oder eine medizinische Kurabteilung mit ärztlicher Betreuung integrieren.Wellness für Frauen geht allerdings auch sehr häufig sogar mit einer Teilnahme an speziellen Workshops einher, welche sich beispielsweise mit Pilates, Yoga oder gesunder Ernährung beschäftigen.