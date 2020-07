ENTSPANNUNG

Erholsames Kuscheln ein Bestandteil des Baderituals

In vielen Teilen der Erde ist eine anschließende Ruhezeit Bestandteil des Baderituals. Doch ganz gleich, ob nach einem Bad oder einfach zur Entspannung zwischendurch: Sich zum Ausruhen in eine Decke zu kuscheln und dabei die wohlige Wärme zu empfinden, ist eine äußerst angenehme Art, sich selbst eine Auszeit zu gönnen. Zudem handelt es sich um eine kostengünstige und dennoch effektive Methode, sich selbst zu verwöhnen, die man sich hin und wieder gönnen sollte.Nach dem Baden trocknet man den Körper sorgfältig ab, für die Kuschelzeit ohne vorhergehendes Bad zieht man sich einfach vollkommen aus. Man breitet zwei bis drei schwere Decken auf dem Bett aus, wobei die oberste Decke in jedem Fall aus einem Material bestehen sollte, das man als besonders angenehm auf der Haut empfindet. Das kann eine sehr weiche und flauschige Decke oder auch ein seidiges Laken sein. Man legt sich auf die oberste Lage der Liegestatt und wickelt sich fest in die vorbereiteten Decken ein. Mit geschlossenen Augen bleibt man zwanzig bis dreißig Minuten möglichst ruhig auf dem Rücken liegen.In Gedanken kann man nun an jeden beliebigen Ort reisen, an dem man sich glücklich und zufrieden fühlt. Man kann sich einen Strand mit feinem hellen Sand vorstellen, an dem man unter Palmen liegt und dem Rauschen des Meeres lauscht. In der Fantasie kann man den Hauch des Windes auf der Haut spüren und den Duft exotischer Blüten geniessen. Es ist auch möglich, sich schöne Erinnerungen ins Gedächtnis zu rufen oder sich auf den nächsten Urlaub zu freuen - auf keinen Fall aber sollte man an unerfreuliche Dinge denken oder sich Sorgen machen.Zusätzlich kann man in der Nähe eine Schale mit einem ätherischen Duftöl aufstellen. Erholsam wirken einige Tropfen Jasminöl, die in Wasser eingerührt werden. Um die erholsame Wärmewirkung zu verstärken oder bei niedrigen Raumtemperaturen kann man eine Wärmflasche oder eine Heizdecke mit ins Bett nehmen.