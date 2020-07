PEELING

Erfrischende Pflege für die Haut

Es ist keinesfalls schwer, einen ebenmäßig frischen Teint zu bekommen: Peelings stellen die jugendliche Frische der Haut wieder her und verhelfen dem Gesicht zu einer natürlichen Schönheit!"Ein Peeling regeneriert die Hautoberfläche":Tag für Tag bilden sich Millionen Hautzellen, welche an die Oberfläche der Haut wandern, um sich dort zu Unreinheiten oder Hautschüppchen umzuwandeln. Vor allem im Sommer empfehlen sich sanft reinigende Peelings, damit die Haut gleichmäßig und eben erscheint. Dafür eignet sich eine Kombination, welche aus pflegenden Kristallen sowie natürlicher Fruchtsäure besteht. Denn ein Peeling besitzt feine Mikropartikel und milde Fruchtenzyme, welche die Hautdurchblutung animieren, indem sie für einen strahlenden Teint sorgen. Auch verschwinden durch die Kristalle die abgestorbenen Schuppen der oberen Hautschicht und regen zu einer Neubildung an.Ein Peeling verspricht besonders bei Unreinheiten der Haut, speziellen Formen von Akne sowie schlaffer Haut einen großen Erfolg. In den meisten Fällen verwendet man es im Gesicht, auf dem Dekolleté oder auf den Händen; aber heutzutage sind auch Ganzkörperpeelings erhältlich."Der Unterschied: Chemisches und mechanisches Peeling":Ein natürliches, mechanisches Peeling besteht zum größten Teil aus Kunststoffpartikeln, Tonerde sowie Salz- oder Zuckerkristallen. Auf diesem Wege kann aber nur die oberste Hautschicht erneuert werden.Ein Peeling der stärkeren, chemischen Art gelangt auch bis in die tieferen Schichten der Haut. Dabei wird mithilfe von Vitamin A-Säure oder Fruchtsäure die gesamte Hornhaut der mitteltiefen bis tiefen Hautschicht entfernt. Doch hier ist Vorsicht geboten, denn durch diese Prozedur wird die Haut gereizt und bleibt eine zeitlang rot; demnach sollte man eine Verheilungszeit bedenken."Die korrekte Durchführung des Peelings"Man sollte sich vor jedem Peeling gründlich abschminken und die Körperpartie mit lauwarmem Wasser reinigen, um die Haut von Cremes, Kosmetik sowie Unreinheiten zu befreien. Damit ein Peeling Erfolg zeigt, kann man die Kristalle anhand kleiner, kreisender Bewegungen durch leichten Druck in die Hautschichten einmassieren; Dadurch wird die Durchblutung der Haut zusätzlich angeregt. Besonders intensiv sollte man die so genannte T-Zone behandeln, denn zwischen Kinn, Nase und Stirn finden sich die meisten Hautunreinheiten, wie zum Beispiel Pickel oder Mitesser.Das Peeling und die anschließende Reinigung mit warmem Wasser öffnen die Hautporen, wodurch diese besonders viele Wirkstoffe aufnehmen können. Um den perfekten Abschluss zu erzielen, empfiehlt es sich, nach dem Peeling eine reichhaltige Gesichts- oder Körperlotion zu verwenden, welche die Haut pflegt.