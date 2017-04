Erfolgsversprechende Bauchkiller

Jeder Fitnesstrainer wird es bestätigen können: Mit Sit-ups und Muskeltraining allein ist kein flacher Bauch zu haben. Egal, mit wie vielen Übungen sich der Mensch im Sportstudio auch quälen mag, zu einer schmaleren und festeren Körpermitte gehört mehr. Mindestens ebenso wichtig wie Bewegung ist nämlich das, was auf den Teller kommt. Einige Lebensmittel sind nämlich in der Lage, den Stoffwechsel turbomäßig in Schwung zu bringen, Speckröllchen zu schmelzen und alles, was bläht, in die Wüste zu schicken. Hier verraten wir ihnen, welche "Bauchkiller" besonders erfolgversprechend sind.Mandeln. Sie gehören mit ihrem hohen Anteil an Aminosäuren eindeutig in die Kategorie "Superfood". Wenn sich zwischen den Mahlzeiten der Magen meldet, dann ist eine kleine Handvoll Mandeln der ideale Snack. Mit relativ wenigen Kalorien wird hochwertiges Eiweiß geliefert, das nachhaltig satt und zufrieden macht. Extratipp: Zu viel Salz kann zu einem Blähbauch führen. Deshalb auch abends vorm Fernseher Chips und Salzgebäck durch Mandeln ersetzen, die in der eigenen Küche dezent gesalzen wurden.Lachs. Dieser Fisch ist so gesund, dass sein guter Geschmack einfach nur ein wunderbarer Bonus ist. Lachs enthält lebenswichtige Fettsäuren, die nicht zuletzt auch den Appetit kontrollieren und süße Gelüste in Schach halten. Extratipp: Wer wirklich das Beste will, der investiert in wilden Lachs. Er enthält nicht nur mehr der wichtigen Fettsäuren, sondern vor allem weniger Schadstoffe als viele Zuchtlachse.Haferflocken. In fettarmer Milch zubereitet sind Haferflocken der beste Start in den Tag; jedenfalls dann, wenn der Bauch flach bleiben oder werden soll. Die Kohlenhydrate und Ballaststoffe verhindern, dass der Blutzucker zu sehr abfällt und Heißhungerattacken dem Bäuchlein das Leben schwer machen. Extratipp: Schlichter, ungesüßter Haferbrei ist nicht jedermanns Sache. Eine Handvoll Beeren und eine Prise Zimt obendrüber sind erlaubt.Erdbeeren. Zugegeben, sie haben nur ein paar Wochen lang Saison. Aber wenn es dem Bauch an den Kragen gehen soll, dann sollten sie auch im Januar oder Februar auf den Tisch kommen. Mit extrem wenig Kalorien liefern die süßen Roten nämlich jede Menge Antioxidantien und Ballaststoffe - beides erklärte Feinde eines aufgeblähten, dicken Bauches. Extratipp: In einen fettarmen Biojoghurt eingerührt ersetzen Erdbeeren glatt das herkömmliche Frühstück. Sie machen sich auch gut über einem Teller Haferbrei - siehe oben.