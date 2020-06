Enzympeelings - besonders sanft

Ein Peeling kann die Haut förmlich dazu bringen, neu zu erstrahlen. Doch eignet sich nicht jedes Peeling für jeden Hauttyp, und wer unbedacht zum erstbesten Produkt greift, riskiert Irritationen und eine Schädigung der Haut. Für empfindliche und trockene Haut gibt es Enzymatische Peelings, die ihre Wirkung auf besonders sanfte Weise entfalten. Enzyme spalten Eiweißbausteine, abgestorbene Hautzellen werden durch Enzym-Peelings also gelockert und können nach der Einwirkzeit einfach abgewaschen werden. Die in ihnen enthaltenen Enzyme stammen vielfach aus Früchten, beispielsweise aus Papaya oder Ananas. Da sie keine Schmirgelkörper enthalten wie mechanische Peelings und entgegen chemischen Peelings auch keine die Haut gezielt irritierenden chemischen Reize abgeben, haben enzymatische Peelings keine durchblutungsfördernde Wirkung. Dafür wirken sie aber besonders gleichmäßig.Kosmetikerinnen bieten professionelle Enzympeelings an, doch gibt es in Apotheken und Drogerien auch entsprechende Produkte für die Eigenanwendung, die in der Regel etwas niedriger dosiert sind. Sie stehen als gebrauchsfertige Enzympeelings oder aber als Pulver zur Verfügung, welches nach Anleitung mit Wasser zu verrühren und auf die gewünschte Körperregion aufgetragen wird. Bei einigen Peelings ist Wärmeeinwirkung erforderlich, so dass man die Haut mitsamt dem aufgetragenen Peeling am besten mit feucht-warmen Tüchern abdeckt. Die Wirkung der Enzyme in Kombination mit der Wärme kann ein leichtes Kribbeln hervorrufen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Poren sich öffnen und die Enzyme ihre Wirkung entfalten. In durch Mitesser verstopften Hautzellen lösen sie diese beispielsweise leicht an und sorgen somit nach und nach dafür, dass sie sich leichter entfernen lassen.Enzympeelings reinigen die Haut sanft, aber auch besonders gründlich. Bei regelmäßiger Anwendung sorgen sie für eine glatte und sehr zarte Haut. Durch die desinfizierende Wirkung wird gleichzeitig neuen Hautproblemen vorgebeugt, es können auch Pigmentstörungen und ältere Pickelmale damit behandelt werden. Die Behandlung mit enzymatischen Peelings kann etwas mehr Geduld erfordern als chemische oder mechanische Peelings, bei empfindlicher Haut wird diese jedoch durch das Erlangen einer sehr frischen Ausstrahlung belohnt.