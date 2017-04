Entspannungsbäder - einfach mal abtauchen

Ein Entspannungsbad lässt den Alltag vergessen, Stress und Sorgen fallen ab. Zugleich verwöhnt man mit einem Entspannungsbad Körper und Seele. In den meisten Wellnesseinrichtungen werden Entspannungsbäder angeboten. Es gibt verschiedene Arten von Entspannungsbädern, Floating ist eine davon. Der Kunde sitzt in einem sogenannten Floating-Tank, der mit Salzwasser gefüllt wird. Man hat das Gefühl, als würde man schwerelos im Wasser schweben. Dadurch wird die Entspannung erreicht, die man sich wünscht. Diese Anwendung findet man in verschiedenen Wellnesstempeln.Herrlich ist es auch, in einem Whirlpool zu entspannen. Dazu braucht man, wenn man das Entspannungsbad zu Hause durchführen möchte, keine spezielle Badewanne. Schon um wenig Geld bekommt man eine Matte, die Luft in das Wasser bläst. Die Düsen können auf die gewünschte Intensität eingestellt werden, so wird gleichzeitig die Durchblutung gefördert. Die Badezusätze wirken zusätzlich entspannend, wenn man dazu dir richtigen auswählt. Besonders entspannend wirkt Lavendel, Rosmarin, Eukalyptus oder Melisse. Auch Rosenblüten werden gerne für Entspannungsbäder verwendet. Man kann dem Bad ein Öl mit dem entsprechenden Duft zufügen, oder auch die getrockneten Kräuter in das Badewasser geben.Damit ein Entspannungsbad auch gut wirkt, sollte man sich dafür genug Zeit nehmen. Das Ambiente muss stimmen, wer möchte, stellt Kerzen auf und hört leise Musik. Ein kleiner gesunder Imbiss in Form von einigen klein geschnittenen Stückchen Obst oder ein Fruchtsaft als Getränk, tragen zur Entspannung bei. Bei einem Entspannungsbad sollte man nicht gestört werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Zu den Entspannungsbädern gehört auch das Fußbad. Dabei gönnt man sich den Füßen eine Entspannung. Man kann es im warmen oder kalten Wasser durchführen, gut sind auch Wechselbäder, denn sie regen die Durchblutung an. Sprudelbäder gibt es ebenfalls für die Füße, dabei werden gleichzeitig die Fußsohlen massiert, sie wirken wie eine Fußmassage. Entspannungsbäder, egal in welcher Form tun Körper und Seele gut, daher sollte man sich regelmäßig ein entspannendes Bad gönnen.