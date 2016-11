WELLNESS & KOSMETIK

Entspannung für Kinder

Kinder sind das höchste Gut dieser Erde, sie sind unsere Zukunft und wollen behütet, beschützt und genährt werden, wie jedes junge Pflänzchen auch. Doch Kinder sind tagtäglich einer großen Reizüberflutung ausgesetzt, welche an den kleinen Wesen nicht ganz spurlos vorübergeht. Neben ungünstigen Umwelteinflüssen, kann auch Leistungsstress den Kids stark zu schaffen machen. Umso wichtiger ist es, dass die Kleinen einen Ruhepunkt finden, einen Ort der Entspannung.Es ist keineswegs verwunderlich, dass die Spa- und Wellness-Branche unterdessen genau für diese Zielgruppe spezielle Entspannungsprogramme anbietet. Was Mama gut tut, tut auch dem Sprössling gut. So gibt es nicht nur Mutter-Kind-Wellness, sondern auch Familien-Beauty-Angebote oder Kinder-Entspannungskurse. Während sich Erwachsene mit der Entspannung ziemlich schwer tun, fällt den Kids der Einstieg wesentlich leichter. Sie lernen schneller, sich zu entspannen, denn sie sind Neuem gegenüber viel aufgeschlossener. Kindliche Neugier macht es somit möglich, dass die Kleinen sich an die "Auszeit" schnell gewöhnen.Ein Vollbad mit herrlich duftenden Essenzen, Kinder-Yoga, Aroma-Therapie und "Fantasiereisen" zu melodischen Klängen verzaubern die Kinder. Das Element Wasser aber auch die Welt der Düfte spielt bei Kinder-Entspannung eine prägende Rolle. Es gibt sehr viele und vor allem unterschiedliche Aromen, auf die Kinder positiv reagieren. Lavendelduft beruhigt gestresste Kinder und Citrus-Aroma fördert die Konzentrationsfähigkeit.Dass Kinder sich im Wasser wohlfühlen, ist ein offenes Geheimnis. Von klein auf lieben sie es, zu planschen. Somit ist doch klar, dass ein der Besuch eines Freizeitbades oder einer Therme, für die Kids das größte Vergnügen ist. Haben Kinder Spaß, weil sie etwas besonders gerne tun, vergessen sie negative Dinge viel schneller, schalten ab und genießen einfach. In dieser Beziehung können sich Erwachsene ein Beispiel an den Kleinen nehmen. Abschalten bzw. abtauchen, sich fallen lassen und einfach nur genießen, ist der beste Weg zur Entspannung.Ein Wellnesstag mit der ganzen Familie sollte wenigstens aller zwei Wochen fest mit in den Familienplan einkalkuliert werden.