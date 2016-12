Eiswürfel-Massage - die Durchblutung fördern

Eiswürfel werden zumeist dazu verwendet, ein Getränk zu kühlen. Auch in leckeren Cocktails kommen die Eiswürfel oft zur Anwendung. Die kühlende Wirkung wird aber auch genutzt, wenn es darum geht, eine Verbrennung zu kühlen. Eiswürfel können noch weitaus mehr, als Getränke oder Verbrennungen am Körper zu kühlen. Die Eiswürfel-Massage kann dazu beitragen, dass die Haut gestrafft und erfrischt wird. Eine Eiswürfel-Massage kann jeder Mensch bei sich zuhause durchführen. Wie der Name schon vermuten lässt, wird für die Anwendung lediglich eine Hand voll Eiswürfel benötigt. Die Haut muss dabei mit den Eiswürfeln abgerieben werden. Dazu führt der Anwendende kreisende Bewegungen durch. Die Haut wird mit Kälte versorgt. Dadurch ziehen sich die Poren zusammen. Dies wiederum bewirkt, dass die Haut rosig und zart wird.Wer die Eiswürfel-Massage regelmäßig anwendet, der kann seine eigene Durchblutung fördern. Damit eine noch optimalere Wirkung für die Haut erzielt werden kann, empfehlen Experten, das Wasser gemeinsam mit etwas Zitronensaft einzufrieren. Die Eiswürfel-Massage empfiehlt sich vor allem im Sommer. Bei heißen Temperaturen ist es vielen Menschen einfach nur zu warm. Hier kommt die kühlende Wirkung der Eiswürfel zum Vorschein und sorgt für ein angenehmes Körpergefühl. Massiert werden können verschiedene Körperpartien. Eine Anwendung ist sowohl im Gesicht erfrischend und hautstraffend als auch an Armen und Beinen.Diese Form der entspannenden und wohltuenden Massage ist wohl die günstige Massage, die Menschen genießen können. Wasser ist immer da und Eiswürfel sind schnell im Gefrierfach angesetzt. Es wird dazu geraten, die Eiswürfel-Massage ein paar Mal in der Woche durchzuführen. Von einer täglichen Anwendung wird abgeraten, da die Haut sonst auch beschädigt werden kann. Die kreisenden Bewegungen sind immer sanft auszuführen, um Verletzungen zu vermeiden. Unter Umständen kann die Eiswürfel-Massage sogar dazu beitragen, dass der natürliche Alterungsprozess der Haut aufgehalten werden kann. Die Haut wird auf jeden Fall dankbar für dieses ganz besondere Regenerationsprogramm sein.