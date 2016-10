BIOKOSMETIK

Einfach unvergleichlich Biokosmetik liegt im Trend

Nicht nur bei Nahrungsmitteln, auch in der Kosmetikbranche setzen Produzenten immer mehr auf Bioprodukte. Denn Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Frauen in Sachen Schönheit der Natur vertraut. Mehr als die Hälfte der Frauen greift daher mit Vorliebe zu Bio-Pflegemitteln und Kosmetikartikeln. Auch beim Make-up vergrößert sich das Angebot an Bioprodukten. Anstatt aus dem Chemielabor werden die Pigmente von Lippenstiften, Foundations und Lidschatten aus Gemüse, Früchten und Edelsteinen gewonnen.Der perfekte Teint soll ebenmäßig und möglichst nicht auffällig geschminkt wirken. Bio-Foundations enthalten neben natürlichen Ölen und Wachse Tonerde, Mineralien und Seidenpulver, um der Haut ein ebenmäßiges Erscheinungsbild zu verleihen. Mittlerweile sind Produkte erhältlich, die über die gleiche Deckkraft und Haltbarkeit verfügen wie herkömmliche Make-ups. Die in ihnen enthaltenen hautverwandten Fette glätten den Teint und wirken unterstützend auf den Feuchtigkeitshaushalt der Haut.Weil in ihnen nicht so viele Silikone enthalten sind, ziehen biologische Foundations nicht so leicht ein und das Verteilen auf der Haut erfordert ein wenig Übung und Fingerspitzengefühl. Am leichtesten ist das Auftragen mit warmen Fingern, denn die Körperwärme hilft dabei, Deckkraft oder Transparenz gezielt zu steuern. Wenn man das Make-up intensiv in die Haut einarbeitet und anschließend gut einziehen lässt, erreicht man optimale Haftung auf der Haut. Belohnt wird diese kleine Mühe jedoch durch den natürlichen Eindruck und das gute Hautgefühl.Bei Bio-Lippenstiften wird rote Beete als Ersatz für synthetische Farbstoffe verwendet, Wachs aus den Blättern der Carnauba-Palme und Jojobaöl sorgen für Stabilität und machen die Lippen zart. Durch die Verwendung von natürlichen Antioxidantien kann auf Inhaltsstoffe auf Erdölbasis und synthetische Konservierungsstoffe verzichtet werden, und Sheabutter und Bienenwachs sind für Allergiker weitaus verträglicher.Schwarzer Tee und dunkle Beeren verleihen Bio-Wimperntusche ihre Deckkraft, und beim Lidschatten werden fein gemahlene Pigmente aus schwarzen, roten und gelben Eisenoxiden verwendet. Beigemischte Glimmerplättchen in unterschiedlichen Größen ermöglichen die Erzeugung jedes trendigen Farbtones. Einige Produkte sucht man jedoch vergeblich in der Bio-Farbpalette: Wasserfeste Mascaras und Longlast-Lippenstifte.