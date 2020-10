PEELING

Ein Peeling der besonderen Art!

Jede Frau träumt von einem makellosen Teint, denn der Alltag hinterlässt nun einmal seine Spuren. Trotz intensiver Pflege und teuren Schönheitscremes, welche versprechen, mit unreiner Haut und Pickeln Schluss zu machen, sieht die Haut gereizt und welk aus.Was nun? Ganz ehrlich liebe Ladys, gegen Pickel, müde Haut und verstopfte Poren kann ein Skalpell recht wenig ausrichten, diesbezüglich gibt es andere Alternativen, welche durchaus erfolgsversprechender sind. Eine davon ist das chemische Peeling. Es klingt gefährlich und es ist tatsächlich nicht ganz ohne, jedenfalls dann, wenn dieses nicht wirklich vom Fachmann ausgeführt wird.Was aber ist eigentlich ein chemisches Peeling, was verspricht es und wie wird es angewendet?Peelings im Allgemeinen gelten schon immer als wahre Jungbrunnen für gestresste Haut. Sie verhelfen zu einem makellosen und glatten Hautbild, verleihen dem Teint mehr Frische, Elastizität - zudem kühlen, beruhigen und klären Peelings die empfindliche Gesichtshaut. Herkömmliche Peeling Cremes sind in jedem gut sortierten Drogeriemarkt und auch in Apotheken erhältlich.Beim chemischen Peeling ist es hingegen mit auftragen, einmassieren und gründlich abwaschen nicht getan. Diese Methode wird schrittweise durchgeführt. Zunächst analysiert der behandelnde Facharzt die Hautbeschaffenheit. Dies ist von hoher Relevanz, da jene Analyse ausschlaggebend für den Grad der Säurestärke ist. Im nächsten Schritt wird die chemische Substanz auf die Haut aufgetragen. Die Säure verätzt sozusagen die oberen Hautschichten, wobei sich diese von der unteren Hautschicht ablösen.Für die Behandlung der oberen bis mitteltiefen Hautschichten werden vorwiegend Fruchtsäuren benutzt aber auch TCA-Lösungen-Trichloressigsäure sozusagen. Wird hingegen die stark ätzende Phenollösung beim chemischen Peeling angewandt, sind Risiken niemals ganz auszuschließen. Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung, dass Frauen diese chemische Behandlung nur von einem erfahrenen Arzt durchführen lassen.Das Ergebnis nach der erfolgreichen Anwendung des chemischen Peelings kann sich allerdings sehen lassen. Die Haut erstrahlt in jugendlicher Frische, sieht wieder rosig und gesund aus.