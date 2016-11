WOHLFÜHLURLAUB FÜR DIE FAMILIE

Ein Beauty-Wochenende für die ganze Familie

Frauen in der heutigen Gesellschaft leisten ganze Arbeit. Sie müssen oftmals ein Spagat zwischen Haushalt, Kindererziehung und Beruf hinlegen. Das geht an keiner noch so erfolgreichen, selbstbewussten und fleißigen Frau spurlos vorüber. Aus diesem Grund sollte sich jede Frau eine Auszeit für sich persönlich gönnen, um neue Energie zu tanken, den Stress hinter sich zu lassen und um Erholung zu finden.Männer tun sich mitunter recht schwer, passende Geschenke für Frauen zu finden. Weihnachten steht vor der Tür und Frau möchte dieses Jahr unter dem Gabentisch garantiert kein Bügeleisen, eine hochmoderne Küchenmaschine oder ein neues Kochtopf-Set vorfinden. Eine wirklich schöne und innovative Geschenkidee wäre da viel eher ein Wellness Set für Frauen oder noch viel besser, ein Wellness-Wochenende für zwei. Denn was Frauen gut tut, kann auch Männern nicht schaden und bei einem gemeinsamen Beautywochenende kommt mit Sicherheit auch der Kuschelfaktor nicht zu kurz.Viele Spa- und Wellness-Hotels bieten hervorragende Wellness-Wochenend-Schnäppchen an. Nicht nur zu zweit macht der kleine Beauty-Ausflug Spaß, selbst Kinder können davon profitieren. So werden zwei Dinge wunderbar vereint. Während die Kleinen in der Kinderbetreuung des jeweiligen Spa-Hotels gut aufgehoben sind, sich austoben können und ihr eigenes Unterhaltungsprogramm geboten bekommen, dürfen die Eltern in Ruhe ihren Wellnessbehandlungen nachgehen, relaxen und die Seele baumeln lassen.Selbstverständlich gibt es auch ganz spezielle Wellnessangebote für Kinder. Von einer Ganzkörper-Schlammpackung oder der Biosauna werden die Kids bestimmt sehr begeistert sein. Noch schöner ist es doch, sich gemeinsam mit Mama und Papa einer Schlammpackung zu unterziehen.Männer, die in den kommenden Wochen wieder verzweifelt auf der Suche nach einem möglichst attraktiven Weihnachtsgeschenk sind, sollten sich daher vielleicht einmal ganz konkret die unterschiedlichen Programme der zahlreichen Spa- und Beauty-Hotels ansehen. Sicherlich lässt sich ein traumhaftes kleines Wellnesshotel finden, in dem die ganze Familie gemeinsam zur Ruhe kommen und die gemeinesame Auszeit genießen kann.