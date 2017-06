Eckbadewanne oder Whirlpool

Ein Bad zu genießen tut gut und man findet die notwendige Entspannung. Das Baden hat eine wichtige Stellung in der Körperpflege. In Zeiten, in denen es nicht möglich war, täglich zu baden, wurde das wöchentliche Bad am Samstag genommen. Es diente dazu, den Schmutz und Staub, mit dem man unter der Woche in Kontakt gekommen ist, abzuwaschen. Sonntags war man frisch und sauber und konnte in seinem Sonntagsstaat in die Kirche gehen. Es gab allerdings auch Zeiten, wo in Wohnungen eher Duschen eingebaut wurden. Oft war nicht genug Platz für eine Badewanne. Heute ist eine Badewanne gar nicht mehr wegzudenken.Wer sein Bad renovieren oder überhaupt erst planen möchte, wird nach einer passenden Badewanne suchen. Der Fachhandel bietet eine große Auswahl an Modellen, die auch in unterschiedlichen Farben erhältlich sind. Ebenso wird der Kunde mit verschiedenen Materialien konfrontiert. Kunststoffwannen sind leicht, der Vorteil dabei ist, dass man auch im Nachhinein Zubehörteile anbringen kann. Sie sind wärmer als Modelle aus Guss oder Email. Wer ein kleines Bad hat, kann eine Eckbadewanne wählen. Sie sind sowohl für eine, als auch für 2 Personen geeignet, es kommt auf das Modell an.Besonders beliebt sind Badewannen, die einen Whirlpool integriert haben. Dazu wird allerdings ein großes Badezimmer benötigt. Über einen Kompressor wird die Luft angesaugt und diese über ein Röhrensystem und die Düsen in die Wanne geblasen. Durch die Massage wird ein zusätzlicher Wohlfühleffekt garantiert. Wahlweise gibt es auch Wannen, die einen Lichtwechsler, also farbiges Licht, eingebaut haben. Bevor man sich vom Fachhändler beraten lässt, sollte man sein Badezimmer ausmessen und diese Maße zum Kauf mitnehmen. Der Fachmann berät den Kunden, welche Wannengröße für sein Badezimmer geeignet ist. Danach richtet es sich auch, welche Badewanne man kaufen kann. Die Installation sollte auf jeden Fall der Fachmann übernehmen, da dieser für die Sicherheit und Richtigkeit des Einbaus garantiert.