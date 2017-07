Duschlotion für Schnellduscher

Eine Duschlotion sorgt für eine milde Reinigung und pflegt gleichzeitig die Haut. Man erhält Duschlotionen für die verschiedenen Hauttypen. Die Lotion ist, da sie besonders mild ist, für die tägliche Dusche verwendet werden. Sie hat eine cremige Konsistenz und lässt sich somit leicht und gleichmäßig verteilen. Die Inhaltsstoffe pflegen die Haut bereits beim Duschen. Die Duschlotion enthält neben Vitaminen und Ölen auch Wirk- und Duftstoffe. Beim Kauf einer Duschlotion sollte man wissen, ob man fettige, trockene oder Mischhaut hat. Nur bei der Wahl des richtigen Produktes entfaltet die Lotion ihre Wirkung.Die Inhaltsstoffe der Duschlotion hängen davon ab, für welchen Hauttyp sie geeignet sind. Lotionen, die bei trockener Haut helfen, enthalten rückfettende Öle. Duschlotionen für Mischhaut oder normale Haut enthalten weniger Öl, dafür andere Wirkstoffe, die gut für die Haut sind. Da die Lotionen mild sind, können sie bedenkenlos täglich verwendet werden. Normalerweise ist es nicht notwendig, nach der Verwendung einer Duschlotion, eine Creme aufzutragen. Wer unter extrem trockener Haut leidet, sollte nach dem Duschen allerdings eine zusätzliche Creme verwenden. Das gilt auch für die Wintermonate, denn nur durch die Verwendung der Duschlotion allein, wird die Haut in der Kälte nicht ausreichend geschützt. Es empfiehlt sich daher, eine fetthaltige Creme aufzutragen, damit die Haut gegen Witterungseinflüsse geschützt ist.Speziell für übersäuerte Haut bekommt man in der Apotheke basische Duschlotionen. Ob die Haut übersäuert ist, lässt sich mit Hilfe des pH-Wertes festgestellt. Der Hautarzt kann dies durch eine einfache Untersuchung herausfinden. Diese Lotionen sind auch bestens geeignet, um den Intimbereich zu pflegen. Aufgrund der schonenden Inhaltsstoffe sind Reizungen ausgeschlossen. Basische Duschlotionen werden auch bei unreiner Haut verwendet. In der Apotheke wird der Kunde über die verschiedenen Produkte ausführlich beraten. Bei verschieden Hautkrankheiten kann der Arzt die Verwendung einer speziellen Duschlotion empfehlen, diese wird dann meist von den Krankenkassen bezahlt.