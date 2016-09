Dünnes Haar - was tun

Es sind nicht gerade wenige Frauen, die unter feinen und dünnen Haar leiden. Es wirkt matt, kraftlos und hat nahezu kein Volumen. Die Ursachen, warum das Haar so dünn ist, sind unterschiedlich. Bei einigen Personen ist es erblich bedingt, sie haben von Natur aus dünnes Haar. Andere wiederum haben generell weniger Haare am Kopf. Von dünnem Haar spricht man dann, wenn ein Haar etwa nur halb so dick ist, wie ein Normales. Mit der Gesundheit der Haare hat das allerdings nichts zu tun, auch feines Haar kann gesund sein. Bei der Pflege ist es allerdings empfindlich, da seine Struktur sehr fein ist.Es wird durch die täglichen Belastungen daher besonders strapaziert und braucht eine entsprechende Pflege, um es gesund zu erhalten. Um das Haar nicht zu schädigen, sollte auf die Verwendung von Stylingprodukten verzichtet werden. Sie machen das Haar schlaff und schwer. Es kann dazu führen, dass die Spitzen kaputt werden. Beim Haarewaschen muss schonend vorgegangen werden. Ein Shampoo, das speziell für feines Haar geeignet ist, sollte verwendet werden. Beim Waschen und Spülen soll das Wasser lauwarm bis kühl sein. Dadurch wird die Kopfhaut vitalisiert. Beim Auftragen des Shampoos kann man die Gelegenheit nutzen und zugleich der Kopfhaut eine Massage gönnen. Dadurch wird die Durchblutung der Kopfhaut gefördert, das Haar wächst dichter nach.Lufttrocknen ist die beste und gesündeste Methode, um sein Haar zu trocknen. Vorher sollte es vorsichtig und nicht zu fest mit einem Handtuch trocken gerubbelt werden. Feines Haar braucht regelmäßig eine Kurpackung. Beim Kauf sollte man eine nehmen die extra für dünnes und feines Haar geeignet ist. Das regelmäßige Schneiden der Spitzen ist notwendig, da die Haarspitzen geschlossen bleiben. Es wird damit verhindert, dass es zu Spliss kommt. Feines Haar neigt dazu, sich elektrostatisch aufzuladen. Im Drogeriemarkt bekommt man dazu spezielle Bürsten und Kämme, die antistatisch wirken.