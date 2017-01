Drama Haarausfall?

Ein Haarausfall bei Männern ist meist erblich bedingt. Es kann aber auch gesundheitliche Ursachen haben. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Haarausfall. Die einzelnen Ursachen müssen von Fall zu Fall bestimmt werden. Ein großer Anteil an Männern ist von diesem mehr oder weniger großen Problem betroffen. Meistens beginnt es ganz harmlos mit den Geheimratsecken. Das kann untern Umständen schon sehr früh, im Alter von 16 Jahren beginnen. Meist ist das Hormon Testosteron für diese Veranlagung verantwortlich. Testosteron bildet das Hormon DHT und dieses ist dann bei den Männern vermehrt vorhanden. Es gibt aber auch andere Ursachen für Haarausfall.Die genauen Ursachen, die beim Mann zum Haarausfall in erhöhtem Maße führen, sollten am besten von einem Arzt abgeklärt werden. Nur so kann man gezielte Maßnahmen dagegen einleiten. Oft ist eine Behandlung noch möglich, wenn die Ursachen korrekt abgeklärt sind. Dann müssen die Haarwurzeln aktiviert werden, damit der Haarausfall gestoppt werden kann. Es gibt natürlich auch die eine oder andere Form, bei der es keine Hilfe mehr gibt.Einen Versuch der Abhilfe kann man aber auch mit Hausmitteln starten. Schaden kann es auf alle Fälle nicht, und ob es hilft, bleibt dann abzuwarten. Darf man den Gerüchten glauben, so soll ein selbst zusammen gemixtes Haarwasser helfen: ein Gemisch aus Brennnesselwurzeln, Essig und Wasser. Es soll bei mehrmaliger Anwendung in der Woche Abhilfe schaffen. Für Haarwurzeln und Kopfhaut, besonders für deren Stärkung schon im Vorfeld, soll ein aus Zwiebeln und Branntweinessig angesetzter Sud hervorragend wirken. Es gibt unendlich viele Hausmittel, die Gerüchten zufolge helfen sollen. Im Internet findet man Hunderte davon. Bei manchen soll sich tatsächlich schon ein Erfolg eingestellt haben, andere haben keinerlei Wirkung gezeigt. Aber eigentlich ist das auch alles zweitrangig. Der Mann muss, egal wie es kommt, damit leben und eigentlich wirken kahlköpfige Männer für viele Frauen auch sexy. Warum also dagegen was tun?