Die Abhyanga-Massage - leuchtend schöne Haut

Es gibt mittlerweile viele Massagetechniken, die zu mehr Ruhe und Gelassenheit sowie zu einem gesunden Umgang mit dem eigenen Körper beitragen kann. Eine Form ist die Abhyanga-Massage. Diese Form der Selbstmassage wird vor allem im Ayurveda angewendet. Die Massage sollte täglich durchgeführt werden. Zur Behandlung des Körpers werden verschiedene Öle herangezogen, die zu körperlicher und seelischer Zufriedenheit beitragen sollen. Die Massage kann sowohl allein als auch gemeinsam mit einem Partner angewendet werden.Der Abhyanga-Massage werden verschiedene Wirkungen zugeschrieben. So steht sie unter anderem für eine gesunde Ausstrahlung und einen lebendigen Gesichtsausdruck. Ebenso hat diese Massagetechnik positive Auswirkungen auf die Haut. Diese wird leuchtend schön und fühlt sich weder trocken, noch rau an. Die Gesundheit der Hautstruktur wird maßgeblich gefördert und beeinflusst. Auch auf den Kreislauf kann die Abhyanga-Massage eine positive Wirkung haben. Anwender und Experten haben festgestellt, dass die Blutzirkulation eine Verbesserung erfährt.Die Massagetechnik kann auch für einen Profisportler von Vorteil sein. So wird die Ausdauer gestärkt und die körperliche Leistungsfähigkeit erhöht. Menschen, die zu Nervosität neigen, können ebenso von der Abhyanga-Massage profitieren. Verdauungsbeschwerden und Verstopfungen können des Weiteren mit der regelmäßigen Anwendung dieser Massagepraktik entgegengewirkt werden. Personen, die gern jünger aussehen möchten, können dies durch Abhyanga erreichen.Zur Behandlung sollte ausschließlich warmes Öl verwendet werden. Experten raten zu Oliven- oder Sesamöl. Das Öl muss sanft über den Körper verteilt und in die Haarwurzeln eingerieben werden. Anschließend werden die Körperstellen, auf welche das Öl aufgetragen wird, mit der ganzen Handfläche massiert. Die Massage sollte in warmen Räumen durchgeführt werden, damit sie ihre volle Wirkung entfalten kann. Weiterhin spricht für den Erfolg der Abhyanga-Massage, dass täglich die Kopfhaut sowie die Füße mit den warmen Ölen behandelt werden. Dadurch kann eine wohltuende Wirkung auf den ganzen Körper erzielt werden. Dies ist selbst so, wenn keine weiteren Körperpartien massiert werden. Die Abhyanga-Massage kann also zu einem gesunden und schönen Körper beitragen.