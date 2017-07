Dermalfiller - wirksam Falten auffüllen

Falten sind das sichtbare Zeichen der Hautalterung und nicht jeder möchte das hinnehmen. Neben den vielen anderen Methoden, den ungeliebten Hauterscheinungen den Kampf anzusagen, gehört das Falten unterspritzen mit Dermalfillern zu den möglichen Behandlungen. Wenn operative Methoden zu gravierend und eine Behandlung mit Botox Spritzen nicht infrage kommt, könnten Dermal Filler eine gute Alternative sein. Mehr als ein Pieks ist nicht notwendig - ok, es werden wahrscheinlich mehr als fünf, aber sie sind vielversprechend.Nicht jede Falte lässt sich so einfach beseitigenDie Faltenunterspritzung ist schon seit vielen Jahren das Mittel der Wahl, wenn es um feine Mimikfalten im Gesicht geht. Dermalfiller werden auch an den Lippen eingesetzt, ebenso können damit Defekte behandelt werden. Das erklärt auch, warum es eine so große Zahl an Anbietern dieses Produktes gibt.In den USA sind ungefähr zehn verschiedene Dermalfiller zugelassen, die dort entweder als Hyaluronsäure- oder Kollagenpräparat eingesetzt werden. Mehr als 30 Anbieter gibt es in Europa und sie haben mehr als 60 verschiedene Produkte am Angebot. Die ersten Dermalfiller wurden auf der Basis tierischer Produkte hergestellt. Davon haben sich die Hersteller mittlerweile distanziert, immer häufiger wurden sie durch enzymatisch hergestellte Produkte ersetzt. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass diese Dermalfiller viel besser verträglich sind und das erreichte Ergebnis viel länger sichtbar ist.Dermalfiller in verschiedenen VariantenDermal Filler werden danach unterschieden, ob sie biologisch abbaubar sind, ob sie aus fremdem oder körpereigenem Material hergestellt wurden, welche Inhaltsstoffe sie besitzen und wie lange die Wirkung anhält. Dermalfiller mit abbaubaren Inhaltsstoffen verlieren ihre Wirkung nach maximal einem Jahr, was deshalb aber auch die Chance bietet, auf die neue Situation eingehen zu können. Silikonpräparate wirken länger, wurden sie schlecht angewendet, sind die negativen Ergebnisse auch länger zu sehen.Kollagen und Hyaluronsäure sind beides natürliche Bestandteile der Haut und werden mit zunehmendem Alter weniger produziert. Dermalfiller auf dieser Basis sind also natürlichen Ursprungs, deshalb wird die Allergiegefahr niedrig eingestuft. Bei der Hyaluronsäure muss zwischen der unvernetzten und der vernetzten Variante unterschieden werden. Gesicht, Dekolleté und Hände können - wenn sie mit unvernetzter Hyaluronsäure behandelt werden - wieder mehr Spannkraft bekommen. Zum Falten auffüllen ist die vernetzte Hyaluronsäure besser geeignet