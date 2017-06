Dermalfiller - verjüngte Gesichtszüge

Es sind nicht nur die Fältchen und Falten, die das Gesicht mit der Zeit älter aussehen lassen. Mindestens ebenso deutliche Spuren hinterlässt auch der schleichende Abbau von Unterhautfettgewebe. Er ist die Ursache für eingefallene Wangen, sorgt für verschwimmende Konturen und lässt vorhandene Fältchen zu tiefen Falten werden. Mit Hilfe von Dermalfillern kann die Zeit ein paar Jahre zurück gedreht werden. Hyaluron-Gels erlauben eine ganz sanfte "Nachhilfe" in Sachen Volumenauffüllung. Die Ergebnisse wirken ausgesprochen natürlich und bleiben lange sichtbar. Sowohl Frauen als auch Männer können eine deutlich jüngere Ausstrahlung zurückgewinnen.Für einen kompetenten Facharzt ist es jetzt relativ leicht möglich, das Gel des Fillers den ursprünglichen Gesichtsformen anzupassen und so einen sehr natürlich wirkenden Effekt zu erreichen. So können ganz natürlich sowohl größere als auch ganz feine, (noch) kaum wahrnehmbare Volumenverluste ausgeglichen werden. Im Endergebnis sind die Übergänge von behandelten zu unbehandelten Partien nicht zusehen. Das Gesicht wirkt einfach frischer und jünger, ohne dass das gegenüber sagen könnte, woran diese wunderbare Verwandlung wohl liegt.Eine Behandlung ist für Frauen geeignet, die an den Wangen oder auch an den Schläfen unter Volumenverlust leiden. Aber auch die Kinnpartie kann mit Dermalfillern nachhaltig gestrafft und verbessert werden. Diese Option ist sicher auch für Männer interessant, die sich markante Gesichtszüge erhalten oder zurückerobern wollen.Die Behandlung selbst ist schmerzarm und wird mit sehr feinen Nadeln durchgeführt. Die Einstiche der Nadeln sind so winzig, dass sie selbst nach der Behandlung kaum zu sehen sind. Die Wirkung von hält einige Monaten vor. Danach kann der Filler unbedenklich neu gespritzt werden. Wer nicht "nur" Volumen auffüllen und Konturen erfrischen will, der kann auch mit anderen Produkten kombinieren. Auch schmal gewordene Lippen lassen sich damit wieder in einen vollen Kussmund verwandeln.Übrigens, die Dermafiller werden immer vom Körper abgebaut.