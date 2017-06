HAARE

Der Wet Look feiert Comeback

Zum Sommer passen Frisuren, die im Wet Look gestylt sind. Wenn die Haare den Eindruck machen, als habe man gerade eine paar Bahnen im Pool geschwommen, ist das heute wieder genau so angesagt wie in den Neunzigern. Bei kurzen Haaren bekommt man den Look besonders leicht hin, doch auch bei längerem Haar lassen sich interessante Effekte erzielen. Hier ist es nur besonders wichtig, Haargel und Haarlack wirklich gleichmäßig aufzutragen. Auch empfiehlt es sich, die Haare vor dem Stylen gut zu waschen und durchzukämmen, damit die Frisur gut sitzt und nicht glanz- und kraftlos wirkt. Es sollten ausschließlich hochwertige Produkte verwendet werden.Der Wet Look ist für viele Frisuren-Varianten geeignet. Ob man das Haar durchgelt und straff zum Hinterkopf zurück kämmt, seitlich drapiert oder nur teilweise mit Gel in Form zwirbelt, typisch ist in jedem Fall der Glanz, der den Eindruck von nassen Haaren vermittelt. Man kann die Haare offen tragen, am Oberkopf oder Hinterkopf zusammen binden oder hochstecken, gewellt oder glatt, verspielt oder streng frisieren. Der Wet-Look ist praktisch und unkompliziert, denn man braucht sich kaum Gedanken um den guten Sitz einer aufwändigen Frisur zu machen.Im Wet Look gestylt hat das Haar ein glänzendes Aussehen. Obwohl die Haare feucht oder nass wirken, sind sie eher trocken und sitzen gut. Dies erreicht man durch Gel, doch sollte man es damit nicht übertreiben. Wenn man die Haare in die gewünschte Form gebracht hat, indem man zum Beispiel mit einem Kamm kleine Wellen in die Frisur gebracht hat, verstärkt Haarlack den Effekt des Wet-Looks noch. Hochwertige Produkte stellen dabei durch einen UV-Schutz gerade im Sommer sicher, dass das Haar nicht übermäßig strapaziert wird und austrocknet. Der Wet Look ist für jede Frau geeignet, die sich schnell eine frisch wirkende Frisur stylen möchte.