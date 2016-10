Der perfekte Büstenhalter

Konfektionsware, so wie wir sie kennen, gibt es erst seit weniger als 200 Jahren. Bis dahin kannte man keine Massenware, denn Kleider, Hosen und Hemden wurden auf den Leib geschneidert. In großen Mengen hergestellte Kleidung bietet heute den Vorteil, dass sie preiswert und für jedermann erschwinglich ist. Konfektionierte Kleidung sitzt allerdings nicht bei allen Menschen perfekt, denn der menschliche Körper entspricht nun einmal nicht immer einem festgelegten Standard. Besonders deutlich wird dies bei der weiblichen Brust, weshalb es nicht ganz leicht ist, den perfekt sitzendenden BH zu finden. Untersuchungen haben ergeben, dass rund zwei Drittel aller Frauen den falschen BH tragen. In solchen Fällen können neben Hautreizungen auch Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen die Folge sein.Zur Bestimmung der richtigen BH-Größe braucht man nicht unbedingt die Hilfe einer Fachverkäuferin, die erforderlichen Maße kann man mit Hilfe eines Maßbandes ohne Weiteres auch selbst ermitteln. Zum Messen der Unterbrustweite stellt man sich am besten seitlich nackt vor einen Spiegel und führt das Band unterhalb der Brust um den Oberkörper. Dabei ist zu kontrollieren, dass das Band im Rücken nicht nach oben oder unten rutscht. Zur Ermittlung der Körbchengröße legt man das Band gut anliegend in Höhe der Brust um den Oberkörper, ohne Druck auszuüben oder zu sehr zu ziehen. Mit diesen beiden Maßen kann man in einschlägigen Tabellen die Größe nachschlagen, die man als Ausgangsgröße versuchen sollte.Wie der Büstenhalter indes ausgestattet sein soll, ist eine Frage der persönlichen Vorlieben. Man hat die Wahl zwischen bequemen Baumwoll-BHs ohne Bügel, Bügel-BHs, die mehr Halt geben und Fülle mogelnden Push-up-BHs, jeweils mit rückwärtigem oder Vorderverschluss sowie mit oder ohne Träger. Darüber hinaus gibt es für besondere Beanspruchung Sport-BHs und Entlastungs-BHs. BHs sollte man beim Einkauf immer anprobieren, da die Schnitte sich unterscheiden können. Weder sollten die Körbchen zu groß sein und der Stoff Falten werfen, noch sollte der Busen an den Seiten heraus quellen. Zwischendurch sollte man übrigens die im Besitz befindlichen guten Stücke immer wieder einem Check unterziehen. Von BHs, die nicht mehr richtig sitzen, weil der Busen sich verändert hat oder weil sie ausgeleiert sind, trennt man sich besser.