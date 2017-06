Der koreanische Teint braucht kaum Make-up

Kein Land der Welt setzt derzeit so starke Beautytrends wie Südkorea. Es scheint, als wäre die ganze westliche Welt geradezu vernarrt in die Produkte der südostasiatischen Kosmetikindustrie und in die Beautyrituale der Frauen in Seoul. Die pflegen sich, was das Zeug hält und die Drogerieregale hergeben. 15 bis 18 verschiedene Produkte, die pro Tag allein für die Gesichtspflege verwendet werden, sind eher die Norm als die Ausnahme. Auch Zeit scheint keine Rolle zu spielen. So kann allein das Reinigungsritual für das Gesicht durchaus eine Viertelstunde in Anspruch nehmen - zweimal am Tag, versteht sich. Das Ergebnis all dessen kann sich freilich sehen lassen und ist einer der Gründe für den internationalen Hype rund um Koreas Schönheitsgeheimnisse: Ein makelloser, heller Teint ohne Unreinheiten, Unebenheiten oder sonstigen kleinen "Fehlern". Ein Teint, der obendrein auch noch den begehrten "Glow" hat; also jene jugendliche Frische aufweist, die mit zunehmendem Alter - oder mit falscher Pflege - verloren geht.Es liegt auf der Hand, dass ein solcher Teint nicht versteckt wird. Foundations und Puder findet man deshalb in den Schminktaschen der Koreanerinnen eher selten. Sie zeigen Gesichtshaut pur, denn sie können es sich leisten. Und auch bei den Augen mögen es die Frauen aus Seoul und drumherum eher unauffällig. Statt mit dunklen Smokey Eyes brillieren sie mit hellen, glänzenden Lidschatten und ziehen nur einen diskreten Lidstrich. Eine kräftige Betonung der Brauen, wie sie derzeit im Westen en vogue ist, sieht man in Korea nicht häufig. Die Frauen ziehen die Brauen zwar nach, aber nur leicht. Auch Mascara wird sehr zurückhaltend verwendet - und das ohnehin nur auf dem oberen Wimpernrand. Die unteren Wimpern werden nicht getuscht. Das hört sich langweilig an? Im Gesamtergebnis kommt ein sehr natürlicher und gleichzeitig doch spezieller Look dabei heraus, der auch westlichen Frauen sehr gut zu Gesicht steht. Das haben inzwischen auch die ersten großen europäischen Make-up-Visagisten erkannt.Bei aller Zurückhaltung präsentiert sich die Koreanerin nämlich nie farblos. Ihrem perfekten Teint erlaubt sie noch schnell einen Hauch von Rouge, bevor es an das Lippenmake-up geht. Das darf so bunt, so poppig und knallig sein, wie es die Trägerin gern möchte. Auch vor Glitzerpartikeln machen die Lippenstifte und Glosse in Korea nicht Halt.