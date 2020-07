Dekorative Kosmetik für Männer

Den Markt der pflegenden Kosmetik haben die Herren der Schöpfung in den letzten zehn Jahren bereits kräftig aufgemischt. Was mal bescheiden mit After Shave und einer Feuchtigkeitspflege für Männerhaut angefangen hat, geht heute in Regionen, die weltweit Milliarden umsetzt. Ob Deo oder Bodylotion, ob Haarwachs oder Maske; es gibt quasi kein kosmetisches Produkt mehr, das nicht in einer Version für den Mann angepriesen und auch gekauft wird.Doch halt, eine Bastion gibt es, die zumindest bislang überwiegend den Frauen vorbehalten ist: die dekorative Kosmetik. Wenn es um Lippenstift und Lidschatten geht, dann ist für den Mann eine Grenze erreicht. Wirklich?Tatsache ist, dass "den Mann" natürlich gar nicht gibt. Wie weit der Mann in Sachen grooming, so der englische Begriff für das sich herausputzen, geht, hängt davon ab, in welchem Umfeld er sich bewegt. Männliche Angehörige der Gothic- oder Gruftieszene etwa hantieren ganz alltäglich mit Kajal und schwarzem Lippenstift herum. Und Berühmtheiten aus den Bereichen Musik, Film und sogar Sport, als Beispiel sei hier David Beckham angeführt, sind mit Mascara und Puder längst auf Du und Du.Für den durchschnittlichen Mann in Westeuropa, der sich in beruflich und privat erfolgreich durchs Leben bewegt, stellt sich das allerdings etwas anders dar - noch jedenfalls. Dekorative Kosmetik ist für ihn tabu, sie gilt nach wie vor als "unmännlich" und deshalb auch als inakzeptabel. Dennoch, in kleinen Schritten nähern sich die Männer auch diesem Bereich an; je jünger sie sind, mit desto größeren Schritten. Beispiel Fingernägel. Gepflegt sollen sie sein, da gibt es keinen Zweifel. Aber läuft ein farbloser Nagellack, wie man ihn zum Beispiel ab und zu an den Händen von Fernsehmoderatoren erspähen kann, noch unter gepflegt oder schon unter geschminkt? Und wie steht es mit der leicht getönten Tagescreme, mit denen sich die Männer in Nord- und Mitteleuropa manchmal gern einen sonnengeküssten Teint zaubern? Langsam verschwimmen die Grenzen hier bereits. Das Gleiche gilt für Puder. Mattiert der Mann damit einfach nur seine Schweißperlen vor der Fernsehkamera? Oder frischt er im richtigen Leben damit auch eine fahle Gesichtsfarbe auf, um attraktiver und dynamischer zu wirken? Tut er, nur zugeben wird er wahrscheinlich nicht.Selbst die Lippen kommen beim Mann heute nicht mehr ungeschoren davon. Freilich, mit Farbe arbeitet er nur in den seltensten Fällen. Aber ein farbloser Fettstift, der trockene und schmale Lippen etwas voluminöser und glänzender aussehen lässt, gehört fast schon zum alltäglichen Utensil. Von da ist es bis zum dezenten Augen-Make-up wahrlich auch nicht mehr weit.