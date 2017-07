HEIßE SOMMERTAGE

Das große Urlaubsglück heiße Sommertage

Heiße Sommertage, wieder strahlt die Sonne und die Temperaturen steigen ständig an. Der Sommer ist einfach unschlagbar. Luftige Kleider, schönes Make Up und ein raffiniertes Styling. Die sommerlichen Temperaturen sorgen für ein angenehmes Wohlgefühl und bieten dem Körper einen gewissen Wellnesseffekt. Das macht einen richtigen Sommer aus. Auch die abendlichen Treffen mit Freunden und Bekannten geben im Sommer immer etwas mehr her. Jeder freut sich daher auf die heißen Sommertage oder zumindest auch die schönen lauen Nächte. Doch nicht immer sind die heißen Sommertage auch entspannend.Echte Tipps für die coolen Sommertage sind da gefragt. Eine kühle Creme für die Augen, die als Tagescreme benutzt werden kann, bewirken zum Beispiel wahre Wunder für ihre strapazierte Haut. Durch die kühlende Wirkung werden die Augenränder besänftigt und angeschwollene Augen gelindert. Dies ist eine regelrechte Wohltat für die Augen.Immer ein guter Tipp für die heißen Sommertage sind Pfeffer und Minze. Die Düfte werden aktuell in Duschgels und Bodylotions angeboten und sind ein absolutes Highlight für den Sommer. Durch die Düfte kann eine kühlende Wirkung erzielt werden. Die ätherischen Öle fördern zusätzlich die Konzentration. Kleine Tropfen von einem feinen Minzöl hinter die Ohren tupfen, das macht nicht nur einen freien Kopf, sondern sorgt für eine sehr gute Entspannung.Selbst der Klassiker die kalte Dusche kann erfrischend sein. Im Wechsel zwischen warm und kalt, kann die Abkühlung angenehm und belebend wirken. Somit kann das Schwitzen zeitweise zumindest unterdrückt werden. Vorsicht bei Abkühlungen, denn besonders im Sommer kann es durch den Wetterwechsel immer auch leicht zu unangenehmen Halsproblemen kommen. Salbeipastillen sorgen für einen angenehmen Geschmack und helfen bei einer rauen Stimme und vor allem bei Halsschmerzen.