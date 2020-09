Damendüfte - Lieblingsparfum finden

Damendüfte gibt es in den unterschiedlichsten Varianten. Einige sind leicht und blumig, andere wieder schwer oder exotisch. Ein Duft kann über die Trägerin so einiges aussagen. Junge, aktive, energiegeladene und lebhafte Frauen bevorzugen fruchtige Düfte. In den Parfums dieser Frauen findet man die Duftnoten Apfel, Rose, Jasmin, Zitrone und andere Zitrusfrüchte. Holzige und exotische Düfte hingegen unterstreichen die Gefühlsseite der Trägerin. Sie spricht selbst auch auf die Düfte an, Rosenduft wirkt romantisch.In Drogeriemärkten und Parfumerien findet die Frau Düfte in verschiedenen Preisklassen, vom günstigen No-Name Produkt bis zu den preislich hohen Designerdüften. Ausprobieren lohnt sich, denn viele günstige Parfums kommen dem Geruch teurer Parfums ziemlich nahe. Gerne werden von den Frauen Sommer und Winter andere Düfte getragen. Im Sommer wählt man eher leichte Duftnoten, im Winter kann es etwas schwerer sein. Wichtig ist, dass das Parfum zur Trägerin passt. Die Frau selbst muss sich mit dem Parfum, das sie trägt, wohlfühlen. Möchte man sich erst einmal über die Düfte, die angeboten werden, einen Überblick verschaffen, sollte man nie mehr als 3 Parfums nacheinander testen. Die Nase kann die Vielfalt der Eindrücke nicht so schnell verarbeiten. Ist man mit dem Testen nicht durch, kommt man am besten am nächsten Tag und probiert weiter.Um den Duft auszuprobieren, nimmt man das Testfläschchen zur Hand und sprüht ein wenig auf den Handrücken. Danach wartet man ab, bis der Alkohol verdunstet ist. Jedes Parfum wirkt bei den Frauen unterschiedlich. Das Parfum auf einen Teststreifen aufzubringen wird zwar angeboten, aber man kann nicht wirklich testen, wie der Duft auf dem Körper wirkt. Damen tragen ihren Duft auch bei der Arbeit. Dabei sollte aber nicht zu viel aufgetragen werden, da die Parfumierung sonst überladen wirkt. Ein dezenter Duft kann ohne weiters aufgetragen werden. Ist das Lieblingsparfum erst einmal gefunden, wird man es ständig tragen. Damendüfte sind auch ein ideales Geschenk zu vielen Anlässen.