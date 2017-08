HEISSE SOMMERTAGE

Coole Tipps gegen Schwüle und Sommerhitze

Wenn die Temperaturen steigen, sehnt sich auch unsere Haut nach einer Abkühlung. Sie benötigt mehr Pflege und Feuchtigkeit. Hier ein paar Tipps, damit Sie den Sommer frisch überstehen:Duschen Sie lauwarm. Wer sich eiskalt abbraust, schwitzt noch mehr. Die Kälte zieht die Poren zusammen. So kann die Wärme schlechter abgeleitet werden. Reiben Sie Ihren Körper nach der Dusche noch mit gekühlter Bodytonic ein. Diese ist in vielen Sommervarianten beispielsweise mit Mandarine, Ingwer, Zitrone, Basilikum und Koriander erhältlich und zaubert einen erfrischenden Cocktail auf Ihre Haut. Ist Ihr Teint sehr trocken, dann geben Sie nur wenige Tropfen auf den Nacken und das Handgelenk.Asiatinnen schwärmen schon lange von Körperpuder. Er wirkt wie ein Löschblatt, saugt die Schweißperlen auf und fühlt sich angenehm kühl an.Sonnenschutzgel und Après-Sprays sind auch mit Menthol erhältlich. Diese Produkte sorgen für einen Eiswürfeleffekt und kühlen die Haut selbst bei hohen Temperaturen ab.Für einen Frischekick zwischendurch tauchen Sie die Spitzen Ihrer Mittelfinger in eiskaltes Wasser. Danach massieren Sie mit leichtem Druck die Schläfen.Aber auch Feuchtigkeitssprays, Kühlsticks oder Frischetücher helfen. Doch wann verwendet man was?Frischetücher nutzen Sie am besten nur, wenn Sie nicht geschminkt sind. Sie sind ideal für unterwegs, einzeln verpackt und entfernen verschmiertes Make-up. Das Make-up muss aber nach dem Benutzen erneuert werden.Kühlsticks machen ihrem Namen alle Ehre: Sie kühlen beim Auftragen. Allerdings muss der Concealer nach dem Verwenden leicht nachgebessert werden - und Augenschatten sind auch nicht ganz verschwunden. Positiv fällt auf, dass die Kühlsticks in fast jede noch so kleine Handtasche passen.Feuchtigkeitsspray lässt sich ideal über dem Make-up auftragen. Es wirkt herrlich erfrischend und angenehm duftend.Und wenn es Ihnen einmal so richtig heiß wird, dann nutzen Sie den Eiswürfel-Kick. Reiben Sie Dekolleté, Oberschenkel und Unterarme kurz mit Eiswürfeln ab. Das strafft das Gewebe, trainiert die Gefäße und erfrischt den Körper.