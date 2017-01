HAARE

Bürsten unerlässlich für die Haarpflege

Bürsten und Kämme sind die wichtigsten Utensilien in der Haarpflege. Ganz abgesehen von Pflege- und Stylingprodukten, sind sie einfach unverzichtbar, wenn es darum geht, Ordnung ins Haar zu bringen. Bürsten besitzen im Gegensatz zu Kämmen einen Rücken, an dessen Unterseite die Borsten angebracht sind. Diese können entweder natürlichen Ursprungs sein, also zum Beispiel aus Schweineborsten bestehen, oder synthetisch hergestellt sein. Auch Borsten auch Metall sind erhältlich, die an den Enden jeweils mit einem Kunststoffüberzug versehen sind.Stark verworrene Haare lassen sich am besten mit einem grobzinkigen Kamm voneinander trennen, Bürsten verwendet man dagegen für die Feinarbeit. Da sie mit einer großen Zahl feiner, in regelmäßigen Abständen angeordneten Borsten ausgestattet sind, kann man damit in einem Durchgang viele Haare gleichzeitig erfassen. Dies ist insbesondere bei langen Haaren von Vorteil, da jeder Bürstenstrich die Haarstruktur beansprucht. Darum sollte das Bürsten grundsätzlich immer möglichst schonend für die Haare erfolgen.Nach dem Haarewaschen müssen die Haare selbstverständlich durchgekämmt oder -gebürstet werden. Gerade im feuchten Zustand ist die Haaroberfläche aber besonders anfällig für Beschädigungen, weshalb man das Haar nach der Haarwäsche zunächst besonders vorsichtig mit einem Kamm durchkämmen sollte. Anschließend und beim Stylen mit dem Föhn wird man freilich mit Vorliebe eine Bürste verwenden wollen.Bürsten sind in verschiedenen Formen erhältlich, wobei die klassische Rundbürste zu den am häufigsten verwendeten Formen gehört. Mit Hilfe einer Rundbürste lässt sich beim Föhnen auch Schwung und Volumen in feines Haar zaubern. Bei Kurzhaarfrisuren ist eine Skelettbürste am besten geeignet, um Stand ins Haar zu bringen, vor allem am Ansatz. Eine Paddle-Bürste empfiehlt sich bei längerem und widerspenstigem Haar. Mit Hilfe dieser großen, flachen und viereckigen Bürste bändigt man mit Leichtigkeit störrisches Haar.Jede Bürste sollte täglich von den Haaren befreit werden, die sich darin sammeln. Zusätzlich verordnet man Haarbürsten in gewissen Abständen ein gründliches Bad, um Hautschuppen und Talgreste mit Hilfe von Shampoo daraus zu entfernen. In einem Wäschesack kann man alle Arten von Bürsten, ebenso wie Schwämme, auch in der Waschmaschine reinigen. Dazu wählt man den Wollwaschgang mit 30 Grad und ohne Schleudern.