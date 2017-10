BRUSTVERKLEINERUNG

Brustverkleinerung - Leiden unter einer großen Brust

So wie manche Frau unter einer zu kleinen Brust leidet, können auch Frauen mit zu üppiger Oberweite Probleme bekommen - und die sind meist nicht nur psychischer Natur. Denn eine zu große Brust kann neben aufdringlichen Blicken und anzüglichen Bemerkungen auch zu Haltungsschäden, chronischen Rückenschmerzen und Verspannungen führen. Noch dazu sind betroffene Frauen auch in ihren körperlichen Aktivitäten eingeschränkt. Hier sollte man dann ganz konkret über eine Brustverkleinerung nachdenken und sich professionelle Hilfe suchen. Brustverkleinerungen werden heute nahezu in jeder Schönheitsklinik oder von niedergelassenen Schönheitschirurgen durchgeführt und sind oft für Betroffene eine der letzten Möglichkeiten auf einem leidvollen Weg. Viele Frauen erfahren durch eine Brustverkleinerung ein völlig neues Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen.Im Allgemeinen erfolgt die Operation in Vollnarkose. Die Technik, die bei einer Brustverkleinerung angewendet wird, hängt von der Brustbeschaffenheit ab. Der Schnitt wird oft am Rand des Warzenhofes gesetzt und verläuft dann senkrecht nach unten. Wird die Brust sehr stark verkleinert, kann ein zweiter Schnitt notwendig sein. Entfernt werden bei einer Brustverkleinerung das Drüsengewebe und auch das Fettgewebe. Natürlich wird auch überschüssige Haut entfernt, wodurch es zu einem straffenden Effekt kommt. In jedem Fall muss aber der Warzenhof einschließlich Brustwarze versetzt werden.Eine Brustverkleinerung ist kein kleiner Eingriff. Der mögliche Nutzen muss konsequent gegen die Risiken abgewägt werden. Wie jede Operation bringt auch eine Brustverkleinerung mögliche Komplikationen mit sich. Von dem Narkoserisiko bis hin zum Verlust der Brustwarze (eine seltene Komplikation, die mit der Umsetzung zusammenhängt) über Thrombosen und Wundheilungsstörungen muss der behandelnde Arzt entsprechend aufklären. Jedoch steht für die Patientinnen oft der Nutzen im Vordergrund, und wenn alles gut geht, sind die positiven Effekte hinterher beträchtlich. Meist spüren die Frauen sofort eine Erleichterung. Im Übrigen leiden auch Männern manchmal unter einer zu großen männlichen Brust, zum Beispiel infolge einer Hormonstörung. Hier kann aber oft auch einfaches Fettabsaugen zu einem positiven Ergebnis führen.