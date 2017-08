Brustmassage - strafft die Haut

Ziel einer Brustmassage ist es, die Durchblutung zu fördern und die Brust zu straffen. Man kann die Massage selbst durchführen, oder sich die Brust von einem Partner massieren lassen. Während der Schwangerschaft wird eine Brustmassage empfohlen, um den Milchfluss anzuregen. Aber auch zur Selbstuntersuchung auf eventuelle Knoten in der Brust ist die Brustmassage sehr gut geeignet. Da die Brust, da vor allem die Brustwarzen besonders empfindlich sind, kann die Brustmassage auch als Vorspiel zur Luststeigerung angewendet werden. In Massagestudios wird diese Massageform nur ganz selten angeboten.Damit die Finger und Hände gut über die Haut der Brust gleiten können, wird die Brust vorher mit einem Öl eingerieben. Je nach Geschmack kann dieses neutral oder aromatisiert sein. Babyöl eignet sich besonders gut, aber auch verschiedene Massageöle, die man im Handel bekommt, können für die Massage verwendet werden. Der Masseur knetet die Brüste entweder einzeln oder gleichzeitig. Dabei werden sie leicht oder kräftig gedrückt und hin und her bewegt. Durch die Massage kann das Lustempfinden gesteigert werden, das ist jedoch nicht der Zweck der Brustmassage. Die Massage dauert zwischen 30 und 60 Minuten.Eine Selbstmassage der Brust ist auch möglich. Vor der Massage wird die Brust mit einem Massageöl eingerieben. Danach beginnt man beim Brustbein. Dieses wird im Uhrzeigersinn mit den Fingerspitzen massiert. Damit man die Lymphknoten stimuliert und dadurch den Lymphfluss aktiviert, überkreuzt man die Arme und massiert die Brust mit kreisenden Bewegungen. Während der Schwangerschaft kann diese Methode angewendet werden. Die Brustmassage lässt sich gut in der Badewanne oder unter der Dusche durchführen. Bezieht man den Partner in die Massage mit ein, kann die Brustmassage zu einem erotischen Vorspiel werden. Durch die regelmäßige Brustmassage wird das Bindegewebe durchblutet, die Haut gestrafft, die Brust bekommt wieder mehr Elastizität. Es wird empfohlen, die Massage 2-mal täglich, einmal am Morgen und einmal am Abend durchzuführen.