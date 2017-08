Brusthaare - Brustbehaarung ist Geschmackssache

Die Brusthaare beim Mann beginnen in der späten Pubertät zu wachsen. Bei einigen Männern ist der Wuchs der Brusthaare erst mit dem 30. Lebensjahr abgeschlossen. Die Stärke des Haarwuchses ist vom Hormonspiegel, dem Alter und der Veranlagung abhängig. Die Brustbehaarung hat die gleiche Farbe, wie die Haare am Kopf. Nicht immer ist man mit der Brustbehaarung zufrieden. Manche Männer möchten keine haben, andere wiederum möchten gerne Haare auf der Brust, da sie das als Symbol der Männlichkeit ansehen. In beiden Fällen kann Abhilfe geschaffen werden. Für haarlose Männer gibt es Brusttoupets, behaarte Männer rasieren sich die Brust.Da die Brusthaare keine Funktion haben, können sie bedenkenlos entfernt werden. Viele Männer rasieren sich die Brust oder wählen die schmerzhaftere Variante, nämlich das Wachsen. Dauerhaft entfernt werden können Brusthaare durch das Lasern. Dazu sind viele Sitzungen notwendig, die Behandlung ist teuer. Das häufige Rasieren der Brusthaare kann zu Hautreizungen führen. Am einfachsten geht das Rasieren mit einem Nassrasierer und Rasierschaum. Männer brauchen diese Utensilien für den Bart, daher hat sie jeder man im Badezimmer. Das Rasieren muss regelmäßig durchgeführt werden, da die Haare schnell nachwachsen und diese ziemlich hart und spießig sind.Eine Alternative, die länger anhält, ist das Wachsen. Dabei werden die Haarwurzeln entfernt, das Haar braucht länger, um wieder nachzuwachsen. Eine dauerhafte Brusthaarentfernung kann nur durch Lasern gewährt werden. Dabei werden die Haarwurzeln abgetötet, es wachsen keine Haare mehr an der behandelten Stelle. Die Brustbehaarung ist ein Überbleibsel aus der Urzeit, wo Menschen noch ganz behaart waren. Diese Haare waren ein Schutz vor Kälte. An einigen Stellen, wie eben der Brust, den Achseln, dem Kopf und dem Schambereich haben Menschen heute noch sichtbare Behaarung. Die restlichen Haare am Körper sind so fein, dass sie kaum sichtbar sind. Frauen können, aufgrund einer Hormonstörung ebenfalls Brusthaare bekommen. Durch gezielte Behandlung mit Hormonen können diese verhindert werden.