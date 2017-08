Bodyspray - Pflegestoffe per Sprühnebel

Bodysprays bekommt man in Drogeriemärkten und Parfumerien in unterschiedlichen Preisklassen. Diese Sprays erfrischen, sie sind in verschiedenen Duftnoten erhältlich. Für den Sommer eignen sich Sprays mit fruchtigen Noten. In Bodyspray ist Menthol enthalten, die den Körper kühlen. Im Winter werden gerne Sprays mit würzigen und warmen Duftnoten gewählt. Ein Bodyspray kann aber noch mehr, als nur den Körper beduften. In den meisten Sprays findet man Pflegestoffe wie Öle, die die Haut geschmeidig machen und sie auch mit Feuchtigkeit versorgen. Am besten trägt man ein Bodyspray gleich nach dem Baden oder Duschen auf. Eine weitere Pflegelotion aufzutragen ist nicht notwendig.Ein Bodyspray zieht schneller in die Haut ein, als andere Produkte, wie Cremes oder Lotionen. Ebenso hinterlässt es keinen Fettfilm auf der Haut. Nach dem Aufsprühen des Sprays kann man sich sofort anziehen, ohne dass die Kleidung verschmutzt wird. Beim Auftragen darf die Flasche nicht zu nah am Körper gehalten werden, nur dann kann der Sprühnebel gut und gleichmäßig am Körper verteilt werden. Hält man den Behälter zu nahe am Körper, wird das Spray nur punktuell aufgetragen. Die ideale Entfernung beträgt etwa 30 cm. Möchte man das Bodyspray im Gesicht benutzen, muss man vorsichtig sein, dass nichts in die Augen gerät, da das Spray Alkohol enthält.Die Sprays gibt es für jeden Hauttyp, daher muss man beim Kauf darauf achten. Ebenfalls spielt das Alter der Anwenderin eine Rolle. Junge Haut braucht eine andere Pflege, als die Haut älterer Personen, die vielleicht schon mit den ersten Fältchen zu kämpfen haben. Im Bodyspray sind hauptsächlich Wasser, Öl und Emulgatoren enthalten. Zur Pflege der Haut sollten die Vitamine A und E, sowie Liposome enthalten sein. Für trockene Haut ist ein rückfettender Effekt vorteilhaft. Man sollte das Bodyspray sparsam auftragen, damit der Geruch nicht zu intensiv ist, andernfalls riecht es zu stark, das kann unangenehm sein.