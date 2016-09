Bleichcreme - hautbleichende Mittel vorsichtig wählen

Bei einigen Menschen tauchen die ersten Altersflecke auf der Haut schon im Alter von knapp über 50 Jahren auf. Diese Pigmentflecke sind nicht schön anzusehen und werden oft als Makel empfunden. Vorbeugen kann man dagegen nur, indem man ein Übermaß an UV-Strahlung vermeidet, doch erscheinen die Flecken auch bei Menschen, die Zeit ihres Lebens nicht unbedingt zu den Sonnenanbetern gehörten. Sind sie erst einmal da, bieten sich verschiedene Bleichcremes an, um dagegen vorzugehen.Ein Riesenmarkt für die verschiedenen Produkte besteht übrigens in jenen Regionen der Erde, wo die Menschen von Natur aus nicht gerade eine bleiche Haut haben. In Indien beispielsweise fallen 40 Prozent aller verkauften Kosmetikmittel in die Sparte der hautbleichenden Mittel. In einigen Kulturen Asiens und Afrikas gilt eine möglichst helle Haut als Schönheitsideal, daher gehören sie in vielen Afro-Läden zum Standardsortiment. Hellhäutige Menschen benutzen die Cremes zum Bleichen ihrer Sommersprossen, Leberflecke und Altersflecke. Doch die Mittel sind nicht ganz harmlos, denn sie stecken voller Inhaltsstoffe, die nicht gesund sind. Noch vor wenigen Jahren wurde eine Reihe von Cremes und Hautölen aus dem Verkehr gezogen, die Hydrochinon enthielten. Die Verwendung von Hydrochinon ist in Europa verboten, weil sich heraus gestellt hat, dass es zu Hautschäden führen und sogar Krebs auslösen kann.Man kann sich vorstellen. dass die noch auf dem Markt befindlichen Bleichcremes ebenfalls nicht ohne Chemie auskommen. Daher lässt man bei der Behandlung von Pigmentflecken jeglicher Art mit Bleichcreme besser große Vorsicht walten. Auch die Natur hält diverse Mittelchen bereit, denen Bleichkraft gegen unerwünschte Pigmentierung nachgesagt wird: Zitronensaft gehört beispielsweise dazu und der Saft von Gurken ebenfalls. Und die moderne Technik kennt auch Mittel, um Altersflecken und andere Pigmentstörungen nachhaltig zu entfernen: Hautärzte können dies ohne Gefahr für die Haut mit Lasergeräten erledigen.